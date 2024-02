‘Barça-top ruziet over opvolger Xavi: Laporta wil Flick, Deco oppert landgenoot’

FC Barcelona is druk bezig om een opvolger van Xavi te identificeren. De Spaanse coach vertrekt aan het einde van het seizoen bij los Azulgrana, waardoor bij de Catalanen druk gediscussieerd wordt over een opvolger. Daarbij zou er 'onenigheid' zijn tussen president Joan Laporta en sportief directeur Deco, zo schrijft het Spaanse AS. Waar Laporta Hansi Flick als topkandidaat naar voren schuift, denkt Deco aan landgenoot Sergio Conceiçao, momenteel trainer van Porto.

Laporta wil namelijk een 'spraakmakende, ervaren coach' aanstellen. Flick valt in die categorie, vindt de president. De ex-coach van Bayern München werd ontslagen als bondscoach van Duitsland is momenteel werkloos.

De Duitse oefenmeester werd in de afgelopen week al veelvuldig in verband gebracht met de Catalaanse topclub en is volgens het Duitse Sport BILD momenteel druk bezig om de Spaanse taal onder de knie te krijgen.

Volgens AS zouden de eerste voorzichtige contacten tussen beide kampen inmiddels zijn gelegd. Laporta zet het liefst een 'ervaren, bewezen trainer' voor de groep, die 'mensen binnen de club kan enthousiasmeren'.

In dat kader is Laporta voorstander van de 'Duitse route'. Naast topkandidaat Flick zouden de namen van huidig bondscoach Julian Nagelsmann en Bayern-trainer Thomas Tuchel ook nog rondzingen in Catalonië, hoewel die lastiger haalbaar lijken. Jürgen Klopp en Pep Guardiola worden als 'volledig uitgesloten' beschouwd.

Deco zou liever een trainer zien komen met 'minder statuur', maar die wel vooruitstrevend is en zich heeft laten gelden bij een kleinere club. "Conceiçao heeft het voordeel dat hij een coach is die zich heeft kunnen aanpassen aan de behoeften van zijn club en die weet hoe hij jonge talenten kan benutten", schrijft het Spaanse medium.

Bovendien zou Conceiçao de deur bij Porto deze zomer achter zich willen trekken. AS denkt wel te weten welke van de twee Barça-directeuren aan het langste eind zal trekken. "Wetende hoe beslissingen bij de club worden genomen, lijkt het erop dat Flick alles in huis heeft om te winnen."

Ondertussen 'wankelt' de 'Spaanse route', benadrukt het AS. Mikel Arteta (Arsenal), Míchel (Girona) en Imanol (Real Sociedad) lijken allen lastig haalbare kaarten. Ook Rafa Márquez (Barcelona B) en Thiago Motta (Bologna) zouden op dit moment niet overwogen worden.

