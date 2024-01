Barça-speler woest op Vinícius: ‘Ik sla die klootzak kapot. Ik maak hem af!’

Ferran Torres heeft zich niet ingehouden op de bank tijdens de finale van de Supercopa tegen Real Madrid (4-1 verlies). Op beelden van Movistar is te zien hoe Ferran Torres gefrustreerd reageert op Real Madrid-ster Vinícius Jr.

De Braziliaan was zondagavond goed voor een hattrick en had zo een belangrijk aandeel in de overwinning van zijn club. Na de 4-1 hield hij de stand met zijn vingers omhoog naar de fans van Barça.

Ferran Torres werd vervolgens gefilmd door Movistar, dat dinsdag de beelden naar buiten bracht. Op de beelden zegt hij tegen Pedri: “Als die klootzak iets tegen me zegt, sla ik hem kapot. Ik maak hem af.”

Na het duel werd Viní door de pers gevraagd naar zijn provocaties. “Ik probeer kalm te blijven. Ik weet dat ik er aan moet werken. Ik praat te veel in het veld”, gaf hij eerlijk toe.

“Ik ben niet heilig. Ik praat te veel en ik dribbel te vaak. Ik wil een rolmodel zijn voor kinderen. Ik wil me verbeteren”, besluit de linkervleugelaanvaller van Real.

Ferran Torres was het gedrag van Vinícius Jr. dus meer dan zat en liet zijn frustraties de vrije loop op de bank van Barça. Of zijn uitspraken gevolgen zullen hebben, is nog niet bekend.

De kans bestaat ook nog dat Ferran Torres deze maand vertrekt uit Catalonië. Met de komst van Vitor Roque is de international van Spanje overbodig geworden en mag hij volgens AS uitkijken naar een nieuwe werkgever.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties