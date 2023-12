Barça presenteert kerstcadeau: blessure Gavi maakt komst toptalent al mogelijk

Vitor Roque mag zich officieel speler van Barcelona noemen. De achttienjarige aanvaller zou eigenlijk komende zomer pas de overstap van Athletico Paranaense naar de Catalanen maken, maar is op eerste kerstdag door Barça als nieuwe aanwinst gepresenteerd.

Barcelona en Paranaense bereikten afgelopen zomer al een akkoord over de transfer van Roque. Naar verluidt heeft Barça een vaste transfersom van dertig miljoen euro voor het toptalent betaald.

All I want for Christmas is you ?? pic.twitter.com/nSmJlAYJLU — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 25, 2023

Roque zou eigenlijk medio 2024 pas aansluiten bij Barcelona, echter voegt hij zich in januari al bij het elftal van trainer Xavi. Vanwege de restricties op het gebied van salaris slaagde de Spaanse topclub er niet in om hem een half jaar geleden al naar Spanje te halen.

Roque werd door de blessure van Gavi eerder ingevlogen. Door de lange afwezigheid van de Spaans international - hij liep een zware blessure op tijdens het EK-kwalificatieduel van Spanje met Georgië en moet maandenlang revalideren - werd Barcelona genoodzaakt om snel te schakelen.

Volgens de regels van LaLiga mag Barcelona tot tachtig procent van Gavi's salarisruimte gebruiken om te handelen. Daardoor ontstond er opeens ruimte om Roque een half jaar eerder naar Spanje te halen, zonder dat Barça in de problemen kwam met Financial Fair Play.

Hoewel de technische staf van Barcelona de komst van een middenvelder noodzakelijk acht, zagen de technische leiding en het clubbestuur Roque liever komen. Met Pedri en Frenkie de Jong en het doorschuiven van jeugdspelers verwacht men de afwezigheid van Gavi voldoende op te vangen op het middenveld.

Roque tekende afgelopen zomer een contract tot medio 2031 en zal in eerste instantie fungeren als back-up voor centrumspits Robert Lewandowski. De Braziliaan is veelzijdig en kan daarnaast ook op de flanken uit de voeten. Hij staat te boek als een van de grootste talenten van Zuid-Amerika en debuteerde in maart al voor het Braziliaanse elftal.

De kersverse aanwinst van Barcelona speelde 2,5 jaar voor Paranaense. In 81 officiële duels kwam hij tot 28 doelpunten en 11 assists.

