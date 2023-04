Barça-plan van 100 miljoen: ‘5 spelers weg in ruil voor Messi en 6 andere deals’

Vrijdag, 21 april 2023 om 18:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:01

Barcelona heeft volgens de Mundo Deportivo een 'levensvatbaarheidsplan' opgesteld om Lionel Messi binnen te kunnen halen en officieel te registreren in LaLiga. De Catalanen laten zich niet tegenhouden door de strenge regelgeving rond Financial Fair Play in Spanje en willen met het vertrek van maximaal vijf spelers 100 miljoen euro ophalen. Daarmee kan Messi transfervrij worden opgehaald bij Paris Saint-Germain en kunnen bovendien zes nieuwe contracten worden geregistreerd.

Barcelona is al akkoord met vier van zijn selectiespelers over een nieuwe verbintenis. Ronald Araújo, Gavi, Marcos Alonso en Sergi Roberto hebben hun handtekening al gezet, maar Barça mag momenteel geen nieuwe contracten registreren vanwege Financial Fair Play-beperkingen. Dat geeft voor de Catalanen met name een acuut probleem met Gavi, omdat de oude verbintenis met de middenvelder, die dus nog altijd rechtsgeldig is, aan het eind van het seizoen afloopt. Gavi dreigt transfervrij de deur uit te lopen, al heeft Barcelona er vertrouwen in dat dat voorkomen zal worden. De club staat verder op het punt om met Alejandro Balde en Inaki Peña een nieuw contract af te sluiten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dreigement valt verkeerd in Barcelona: van gouden toekomst naar nakend vertrek

Barcelona is bereid om lieveling Ansu Fati te verkopen. Lees artikel

Eerder meldde AS al dat Barcelona geld wil verdienen door Ferran Torres en Ansu Fati te verkopen. Ook het vertrek van Raphinha wordt volgens de Mundo Deportivo inmiddels overwogen, al heeft de Braziliaanse vleugelspits de laatste weken steevast een basisplaats. Raphinha kwam nog geen jaar geleden voor liefst 58 miljoen euro over van Leeds United. Indien het juiste bedrag op tafel komt, zou de rechtsbuiten alweer mogen vertrekken. Messi zou zijn plek in de selectie een-op-een kunnen overnemen.

Soepeler zal Barcelona omgaan met een eventueel vertrek van Franck Kessié en Eric García. De spelers kwamen transfervrij binnen en kunnen niet rekenen op een vaste plek in het elftal van Xavi. Toch vertegenwoordigen Kessié en García een behoorlijke transferwaarde, die door Barcelona graag verzilverd zou worden. Boekhoudkundig is dat heel gunstig, omdat de spelers voor niets op de balans staan vanwege hun transfervrije komst naar Catalonië.