Barça moet sleutelspeler tot maart missen en beslist over betreden transfermarkt

Dinsdag, 5 december 2023 om 19:20 • Lars Capiau • Laatste update: 20:23

Marc-André Ter Stegen komt voorlopig niet in actie voor FC Barcelona. De Catalanen melden op de clubsite dat de Duitse sluitpost een operatie ondergaat om de klachten in zijn onderrug te verhelpen. Daarom keert de doelman in ieder geval dit kalenderjaar niet meer terug in de selectie. Volgens Mundo Deportivo en Fabrizio Romano gaat de huidige nummer 3 van La Liga niet de transfermarkt op om een tijdelijke vervanger aan te trekken.

Hoe lang Ter Stegen precies uit de roulatie ligt is niet helemaal bekend. Volgens journalist Florian Plettenberg van Sky Sport mikt de goalie op een terugkeer in maart.

Barça zelf doet geen uitspraken over de langdurigheid van de absentie van Ter Stegen. Na de operatie zal een verdere medische update volgen, zo communiceert de club.

Mundo Deportivo rept tevens over een afwezigheid van 'maximaal drie maanden'. Volgens de Spaanse sportkrant gaat Barcelona bovendien niet op zoek naar een (tijdelijk) vervanger in de wintertransferwindow in januari.

Dat zou betekenen dat Iñaki Peña ook de komende tijd het doel van de Catalanen zal verdedigen. Afgelopen zondag hield hij al de nul tegen Atlético Madrid (1-0), terwijl hij ook tegen Rayo Vallecano (1-1) en FC Porto (2-1 winst) de keeper van dienst was.

De krant schetst dat de Catalanen wel nog twee opties hadden om de keeperspositie te versterken. De namen van de ervaren en tevens transfervrije David de Gea en Sergio Asenjo passeerden de revue.

Los Azulgrana besluiten echter Peña te belonen door hem het volste vertrouwen te geven. Ander Astralaga en Diego Kochen schuiven een plekje op in de pikorde bij afwezigheid van Ter Stegen en zijn dus respectievelijk tweede en derde doelman.