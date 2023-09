Barça maakt zich geen zorgen en gaat contactverlenging spoedig aankondigen

Zondag, 10 september 2023 om 15:33 • Lars Capiau • Laatste update: 16:01

FC Barcelona gaat het contract van Xavi openbreken en verlengen, zo bevestigt transfermarktexpert Fabrizio Romano na eerdere berichtgeving in de Spaanse media. Het contract van de trainer loopt nog tot volgend jaar door, maar de Catalanen zijn zeer tevreden over het functioneren van de oud-middenvelder.

Xavi zal op korte termijn zijn krabbel zetten onder een nieuwe verbintenis. Hij keerde eind 2021 terug naar zijn geliefde Barcelona, waar hij in het Spotify Camp Nou Ronald Koeman opvolgde. Xavi is overigens niet de enige die naar verwachting spoedig een nieuw contract zal ondertekenen. Naar verluidt is de Catalaanse clubleiding ook in vergevorderde onderhandelingen met het zestienjarige megatalent Lamine Yamal en Alejandro Baldé.

In zijn eerste volledige seizoen als trainer van Barça veroverde Xavi de landstitel en legde hij beslag op de Spaanse Super Cup. Hij is al langer in onderhandeling over een contractverlenging, waar de oefenmeester graag een financiële verbetering wil zien. Die heeft de trainer ook gekregen. Volgens diverse Spaanse media verlengt Xavi zijn contract met één seizoen.

Barcelona is dit seizoen nog ongeslagen in La Liga. De formatie van Xavi bleef in de eerste wedstrijd nog steken op 0-0 tegen Getafe, maar won vervolgens van Cádiz, Villarreal en Osasuna. Daarmee verblijven los Azulgrana momenteel op de derde plek, achter Girona en Real Madrid. Komende zaterdag ontvangt de ploeg Real Betis, waarna het eerste Champions League-duel op het programma staat. Dan neemt Xavi het met Barcelona op tegen het Royal Antwerp van Mark van Bommel.