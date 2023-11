Barça-legende snapt niets van toewijzing Golden Boy Award aan Bellingham

Woensdag, 22 november 2023 om 18:00 • Jonathan van Haaster

Hristo Stoichkov vindt niet dat Jude Bellingham de terechte winnaar van de Golden Boy-verkiezing is. De enkelvoudig Ballon d'Or-winnaar beargumenteert in gesprek met Tuttosport dat de Engelsman niets gewonnen heeft bij Borussia Dortmund en dat de prijs naar Jamal Musiala of Alejandro Balde had moeten gaan.

Stoichkov is wel erg te spreken over Bellingham. "Ik heb het niet over hoe waardevol de Engelsman is. Hij is één van de grootste talenten ter wereld. Hij heeft veel klasse en doet veel goed. Ik zie hem als een mix tussen (Michael, red.) Laudrup, Kaká en Pogba. De toekomst is aan hem. Met Mbappé en Haaland is hij in de race om de volgende Ballon d'Or te winnen."

“Maar je weet wat Borussia en Real Madrid hebben gewonnen in 2023: niets." Met Dortmund liep Bellingham eind vorig seizoen op de slotdag op dramatische wijze de landstitel mis. Die Schwarzgelben kwamen in eigen huis niet verder dan 2-2 tegen 1. FSV Mainz 05, waardoor Bayern, dat dankzij een late treffer van Musiala met 2-3 won van 1. FC Köln, op doelsaldo kampioen werd. In de zomer van 2023 trok de Engelsman, die wegens een blessure overigens niet meedeed tegen Mainz, naar Real Madrid.

Met de Koninklijke heeft Bellingham, logischerwijs, nog niets gewonnen. Wel is de middenvelder annex nummer 10 bijzonder voortvarend van start gegaan aan zijn periode in het Santiago Bernabéu. In veertien wedstrijden was hij goed voor dertien goals en drie assists. Zo was hij onder meer goud waard met een dubbelslag tegen FC Barcelona (1-2), de club die Stoichkov als oud-speler van de Catalanen een zeer warm hart toedraagt.

"Hij is net drie maanden bezig", gaat Stoichkov in op de seizoenstart van Bellingham. "En welke successen hebben al zijn doelpunten Real Madrid gebracht? Je weet goed wat mijn vriend Mourinho zou zeggen over 'titels'... Zullen we het hebben over hoe Borussia Dortmund vorig seizoen de Bundesliga afsloot? Bij Bayern bracht Tuchel Musiala in het veld, die in de slotfase de 2-3 maakte, terwijl Dortmund niet verder kwam dan 2-2. Adiós, titel op doelsaldo."

Stoichkov zou voor Gavi hebben gekozen als winnaar van de Golden Boy Award. Echter won de Spanjaard de prijs vorig jaar al, waardoor hij voor de editie van 2023 geen kandidaat was. "Dan zou ik Musiala of Balde hebben beloond. Barcelona won LaLiga en de Spaanse Supercup." Balde is sinds vorig seizoen de vaste linksback bij Barcelona, terwijl Musiala steeds meer een bepalende speler wordt bij Bayern.

Stoichkov is ook bijzonder te spreken over Barcelona-talent Lamine Yamal. "Hij is soms niet te stuiten met zijn dribbels. Maar hij moet tactisch nog veel groeien. Als er een dubbele dekking op hem staat, wil hij zijn acties op koppige wijze doorzetten. Er zou een Cruijff-achtige coach nodig moeten zijn om hem te helpen volwassen te worden. Maar vandaag is er geen Cruijff. Zelfs de grote Guardiola of andere toptrainers als Klopp en Ancelotti zijn niet als Johan." Cruijff had Stoichkov jarenlang onder zijn hoede bij Barcelona. Stoichkov sprak en spreekt altijd zeer lovend over de Amsterdamse voetballegende.