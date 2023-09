Barça komt goals van voormalig Eredivisie-spitsen in sensationeel slot te boven

Zaterdag, 23 september 2023 om 20:29 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:42

FC Barcelona heeft Celta de Vigo zaterdagavond op spectaculaire wijze aan de kant gezet. Ex-Eredivisionisten Jørgen Strand Larsen en Anastasios Douvikas brachten de bezoekers op een verrassende 0-2 voorsprong. Dankzij late treffers van Robert Lewandowski (2x) en João Cancelo trokken de Catalanen uiteindelijk tóch nog aan het langste eind: 3-2. Door de zege neemt Barcelona de koppositie in LaLiga op doelsaldo weer over van Girona. Een smet op de zege was het geblesseerd uitvallen van Frenkie de Jong.

Xavi voerde drie wijzigingen in zijn basiself door ten opzichte van het midweekse Champions League-duel met Royal Antwerp (5-0). Marcos Alonso, Oriol Romeu en Ferran Torres kwamen in de ploeg, terwijl Alejandro Balde, Gavi en Raphinha genoegen moesten nemen met een plek op de bank. Ronald Araújo maakte daarnaast zijn rentree in de wedstrijdselectie.

De openingsfase stond in het teken van aftasten. Beide ploegen wisten nauwelijks kansen te creëren. De Jong moest bij de Catalanen de lijnen uitzetten op het middenveld, maar de rechtspoot kreeg al vroeg in het duel een tik op zijn enkel, waarna Gavi aan zijn warming-up begon. De Jong probeerde het nog wel, maar liep een kleine tien minuten voor rust strompelend naar de kant.

Barcelona keek op dat moment al tegen een 0-1 achterstand aan. Luca de la Torre was eerder bij de bal dan Jules Koundé en vond Jørgen Strand Larsen, die de bal vervolgens koel in de lange hoek schoof. De bezoekers liet vlak voor rust na om Barcelona nog dieper in de problemen te brengen. Strand Larsen dwong Marc-André Ter Stegen met een kopbal tot een sterke reflex, waarna De La Torre de bal vanaf twaalf meter voor het inschieten had, echter schoot de Amerikaan hopeloos over.

Celta hield de defensieve rijen na rust knap gesloten en kwam uit het niets op 0-2. Na een razendsnelle counter werd Douvikas de diepte ingestuurd, waarna de voormalig doelpuntenmachine van FC Utrecht al vallend afrondde. Barcelona zette alles op alles voor een comeback en wist de wedstrijd in het slot zelfs volledig om te buigen. Lewandowski maakte de 1-2 na een fraai wippertje van João Félix. Invaller Cancelo hield luttele minuten later het overzicht en legde terug op Lewandowski, die de stand weer in evenwicht bracht. De remontada was vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd compleet, toen Cancelo de bal voor het binnenlopen had na een prachtige pass van Gavi: 3-2.

