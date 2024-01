Barça komt fraaie treffers Isco dankzij goudhaantje João Félix toch nog te boven

FC Barcelona heeft zondagavond een benauwde zege in LaLiga geboekt. Op bezoek bij Real Betis zorgde João Félix in de 90ste minuut voor de bevrijdende treffer, waarna Ferran Torres de eindstand op 2-4 bepaalde. Isco had Betis eerder in de wedstrijd met twee fraaie treffers nog op gelijke hoogte geschoten. Met de overwinning brengt Barça de achterstand op koploper Real Madrid terug tot zeven punten.

Voorafgaand aan de wedstrijd was er een prachtig eerbetoon voor Andrés Guardado. De voormalig PSV’er nam na zeven jaar afscheid van Betis. De 37-jarige aanvoerder wilde graag terugkeren naar Mexico en zag zijn wens in vervulling gaan met een transfer naar Club Léon.

Adiós capitán ?? Oud-PSV'er Andrés Guardado neemt na 7(!) jaar afscheid van Real Betis ?? De 37-jarige captain keert terug naar zijn geboorteland Mexico om voor Léon te spelen ????#ZiggoSport #LaLiga #RealBetisBarça pic.twitter.com/eZ4SNvYrbb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 21, 2024

Barcelona ving het duel aan met een zestienjarige debutant. Pau Cubarsí kreeg het vertrouwen van Xavi wegens blessures van Marcos Alonso en Iñigo Martínez. De tiener vormde het hart van de Catalaanse defensie met Ronald Araújo, terwijl Frenkie de Jong op het middenveld startte.

Betis begon ijzersterk aan de wedstrijd en had op voorsprong kunnen komen na een fraaie steekpass van Isco. Luiz Henrique verschalkte Iñaki Peña, maar zag zijn inzet op het dak van het doel belanden. Een soortgelijke situatie vond met een kwartier op de klok aan de overzijde plaats, toen De Jong Pedri knap vrij wist te spelen.

De score werd vervolgens geopend door Ferran Torres, die de bal simpel kon binnenlopen na breedleggen van Pedri: 0-1. Lamine Yamal dacht de marge nog voor rust te verdubbelen, echter schoot hij hard op de paal. Robert Lewandowski was op slag van rust wel trefzeker, alleen moest hij toezien hoe scheidsrechter Jesús Gil Manzano de treffer annuleerde na tussenkomst van de VAR.

En weer ???????????? ????????????! ?? Gladde aal Lamine Yamal glipt er langs en de bal belandt uiteindelijk voor de voeten van de Spanjaard die knap zijn tweede binnen knalt ??#ZiggoSport #LaLiga #RealBetisBarça pic.twitter.com/fljdVspsXh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 21, 2024

Met enig fortuin kwam Barça vroeg in de tweede helft alsnog op 0-2, nadat Yamal andermaal de paal trof en de bal hierna voor de voeten van Ferran viel. Hierdoor kon de aanvaller van dichtbij simpel binnentikken.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van Xavi. Binnen een tijdsbestek van drie minuten werd de voorsprong echter volledig uit handen gegeven. Na weifelend optreden van Peña schoot de creatieveling in het dak van het Catalaanse doel raak, waarna hij op nog fraaiere wijze de 2-2 op het scorebord zette. Ditmaal dook hij op achter de defensie van Barcelona om Peña hierna met een lobje het nakijken te geven.

Het waren twee flinke tikken voor de bezoekers die ze lange tijd niet te boven leken te komen. Het inbrengen van João Félix door Xavi bleek echter een gouden greep. Met het verstrijken van de reguliere speeltijd schoot de Portugees schitterend met de buitenkant van zijn voet raak: 2-3. Ferran gooide het duel daarna in de blessuretijd na een messcherpe counter in het slot: 2-4.

Zoooo ?????????? ?? De Portugees krijgt een paar minuutjes om zich te bewijzen en scoort op schitterende wijze de bevrijdende 3-2 ??#ZiggoSport #LaLiga #RealBetisBarça pic.twitter.com/YWhROBXJ03 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 21, 2024

