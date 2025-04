Bankzitter PSV komt publiekelijk met boodschap aan Peter Bosz: 'Ik verwacht meer'

Couhaib Driouech wil meer speeltijd bij PSV. Dat zegt de 22-jarige aanvaller in gesprek met ESPN. Driouech is opvallend uitgesproken over zijn huidige rol in de Eindhovense hoofdmacht.

PSV telde afgelopen zomer 3,5 miljoen euro neer om Driouech over te nemen van Excelsior. De Marokkaans jeugdinternational tekende een contract tot medio 2029 in het Philips Stadion.

Tot dusver kwam Driouech pas 382 minuten in actie namens PSV, verdeeld over 18 wedstrijden. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en twee assists.

Maandagavond deed Driouech mee bij Jong PSV. Tegen FC Den Bosch (2-4 nederlaag) wist de aanvaller te scoren. Na afloop verscheen Driouech voor de camera’s van ESPN.

Tegen Ajax (0-2 nederlaag) zat Driouech zondag negentig minuten op de bank. Daar baalt hij van. “Ik wil spelen voor het eerste, daarvoor ben ik gekomen. Maar als ik minuten moet maken bij Jong PSV en ze denken dat het goed voor me is, probeer ik daar het beste van te maken.”

“In ieder geval heb ik 90 minuten gespeeld, een goal gemaakt en een oké wedstrijd gespeeld. Ik hoop dat ze hebben gekeken”, zegt Driouech, die niet blij is met zijn speeltijd. “Ik probeer er gewoon het beste van te maken in de minuten die ik krijg, zo fit mogelijk te blijven en ik hoop wel dat mijn kans gaat komen.”

“Als het niet draait, verwacht je dat er wat anders gaat gebeuren. Als je niks verandert, gaat er ook niets veranderen. Ik probeer goed te trainen en mezelf te laten zien. Dan is het uiteindelijk aan de trainer wat hij daarmee doet”, aldus Driouech.

Driouech geeft niet op. “Ik ben hier gekomen, heb voor vijf jaar een contract getekend en ik denk dat ik elke minuut moet koesteren. Ik verwacht wel meer, alleen heb ik dat niet in eigen hand.”