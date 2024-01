Bankzitter Ajax meldt zich plotseling op sociale media met statement

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Anton Gaaei, die een boodschap heeft voor de fans van Ajax.

Het verblijf van Gaaei bij Ajax is vooralsnog geen denderend succes gebleken. De Deense verdediger werd afgelopen zomer voor 4,5 miljoen euro overgenomen van Viborg FF, maar zijn verblijf in Amsterdam wordt vooralsnog gekenmerkt door dieptepunten.

Op Instagram laat Gaaei nu van zich horen. De rechtsback is erop gebrand om in 2024 een andere versie van zichzelf te laten zien. "Ik weet dat ik nog niet genoeg heb laten zien", schrijft hij op het sociale medium. "Deze moeilijke tijden maken me alleen maar sterker. Hard werken, geloof en positiviteit zijn de sleutel. Ik zal elke dag alles doen wat ik kan, om te laten zien tot wat ik in staat ben en dat ik klaar ben voor alles wat er komen gaat."

Zijn post levert Gaaei veel steun op in de reacties, zowel van fans als teamgenoten. Onder meer Chuba Akpom, Kristian Hlynsson en Tristan Gooijer reageren met de emoji van een hartje.

