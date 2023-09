Balotelli uit selectie gezet in Zwitserland; transfer naar Saudi-Arabië lonkt

Zaterdag, 2 september 2023 om 15:05 • Jan Hoeksema • Laatste update: 15:47

Het is weer eens raak omtrent Mario Balotelli. Het voormalig toptalent, wiens carrière vooral gekenmerkt wordt door zijn bijzondere streken, is uit de selectie gezet bij zijn huidige werkgever FC Sion, zo meldt Sport Bild. Op deze manier willen de Zwitsers een transfer van de aanvaller forceren. De ploeg zou Balotelli liever gisteren dan vandaag verkopen en hoopt op een aanbieding vanuit Saudi-Arabië.

Eerder was de Italiaan ook al nadrukkelijk in opspraak in het Alpenland. Tijdens de WK-onderbreking eind vorig jaar ging Sion op trainingskamp in het Spaanse Marbella, waar Balotelli zijn ploeggenoten zou hebben gesommeerd om vrouwen uit te nodigen in zijn hotelkamer. Tijdens hetzelfde trainingskamp werd de spits dronken aangetroffen. Begin februari, toen de competitie inmiddels was hervat, kwam hij te laat op de training en in mei weigerde hij om aan de tweede helft van de wedstrijd bij Servette FC te beginnen. De thuisclub stond bij rust namelijk al met 3-0 voor en Balotelli had geen zin meer om in de tweede helft op het veld te staan.

Daarnaast presteert het enfant terrible ook niet naar behoren binnen de lijnen. De voormalig speler van onder meer Manchester City, Liverpool, AC Milan en Internazionale speelde in een jaar tijd slechts 19 wedstrijden voor Sion en scoorde daarin 6 keer. Bovendien degradeerde de ploeg in die tijd uit het hoogste niveau van Zwitserland en speelde Balotelli in de tweede divisie nog geen enkele minuut. Een transfer weg van Sion lijkt nu voor alle partijen de beste optie.

Zo denkt ook de technisch directeur van Sion, Barth Constantin, erover. "Mario heeft het vertrouwen dat we in hem stelden niet terugbetaald", vertelt de bestuurder tegenover Sport Bild. "Deze jongen denkt dat de regels die voor een team gelden, voor andere mensen zijn gemaakt en niet voor hem." Constantin hoopt dat de interesse uit Saudi-Arabië concreet wordt. "De Saudische transferperiode sluit later dan die van Europa, dus we zullen zien wat er gaat gebeuren." Clubs uit de Saudi Pro League kunnen tot en met 20 september spelers aantrekken.