Ballon d’Or-winnaar na veertien wedstrijden alweer ontslagen door Dinamo Zagreb

Kroatisch recordkampioen Dinamo Zagreb heeft Fabio Cannavaro na veertien duels als trainer ontslagen, zo meldt de club op hun sociale media. De Ballon d’Or-winnaar van 2006 won zeven duels, speelde er twee gelijk en verloor de overige vijf. De leiding van de club vond dit niet genoeg om hem aan het roer te houden.

Cannavaro werd in januari aangenomen nadat de vorige trainer Nenad Bjelica de verwachtingen niet kon waarmaken. De ploeg staat momenteel derde in de Kroatische competitie met een achterstand van acht punten op de nummer één Hajduk Split met nog acht wedstrijden te gaan.

Ook Europees zat het niet mee voor Dinamo Zagreb. De ploeg eindigde als 25ste in de Champions League en liep op doelsaldo de tussenronde mis. Ook kreeg de ploeg de meeste doelpunten ooit tegen tijdens een wedstrijd van het miljardenbal: 9-2 uit bij Bayern München.

Cannavaro kent al een langere trainerscarrière. Zo is de Italiaan onder andere coach geweest van Al-Nassr, Guangzhou FC, Benevento en het Chinese nationale elftal. Bij Dinamo Zagreb behaalde de oefenmeester gemiddeld 1,6 punt per wedstrijd.

Dinamo Zagreb laat in hun officiële statement weten Cannavaro succes te wensen in de toekomst. De assistent-trainer Sandro Perkovic neemt de leiding over tot het einde van het seizoen.

Zaterdag 12 april is de volgende speelronde voor Dinamo Zagreb. Dan is NK Osijek de tegenstander voor Modri. De wedstrijd begint om 18:45 uur.