Ballenjongen door het dolle heen dankzij gift van Sontje Hansen

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 21:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:09

De lach is terug in Nijmegen. De spelersbus van NEC werd vorige week al na twee nederlagen op rij opgewacht door de fanatieke supporters, maar zaterdag won de ploeg van Rogier Meijer met afgetekende cijfers van RKC Waalwijk (3-0). Sontje Hansen, die deze zomer transfervrij overkwam van Ajax, gaf na de gewonnen wedstrijd zijn voetbalschoenen weg aan een ballenjongen. Die was daar zichtbaar dolgelukkig mee, zo legde de camera van ESPN vast.

NEC boekte zijn eerste thuiszege in de Eredivisie sinds 25 februari. Magnus Mattsson scoorde twee keer, waarna Rober González voor de eindstand zorgde. De drie punten waren broodnodig, zo beaamt Meijer na afloop. "Dit is wel een opluchting, zo eerlijk moet je zijn", aldus de coach van NEC. "Je hikt er toch tegenaan. Je ziet ook vandaag aan ons spel dat er soms onbegrijpelijke dingen gebeuren. Dat zal dan toch te maken hebben met vertrouwen en druk. Na de 2-0 zag je wel dat er een last vanaf viel."

"We begonnen uitstekend en maakten ook een goal. Daarna zie je, met name in balbezit, dat we keuzes maken waarmee we onszelf pijn doen. Snel de bal kwijt zijn... Of het dan de stress, het vertrouwen, of de druk is, dat is altijd moeilijk om aan te geven. We hebben ook een beetje geluk gehad met twee grote kansen tegen." NEC-doelman Jasper Cillessen redde op wonderbaarlijke wijze op een inzet van dichtbij van Michiel Kramer, terwijl RKC-spits David Min met een kopbal de lat raakte.

Bij NEC maakte Bas Dost in de slotfase zijn debuut als invaller, terwijl ook aanvaller Rober González werd ingebracht door Meijer. "Het was op dat moment belangrijk om energie in het stadion en het elftal te krijgen. Met Bas en Rober voelde je dat er ook iets kon gebeuren. We konden ook een paar keer de lange bal spelen op Bas, die zo'n duel in het algemeen wel wint. Rober kan goed voetballen, moet nog iets fitter worden, maar heeft het vandaag wel laten zien."