Balende Santiago Gimenez spreekt over ‘afschuwelijk’ moment na topmaand

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 08:25 • Wessel Antes

Santiago Gimenez werd vrijdag uitgeroepen tot speler van de maand september in de Eredivisie. De 22-jarige spits van Feyenoord was in 4 competitieduels goed voor 7 doelpunten en 2 assists, waarmee hij mede-spitsen Luuk de Jong (PSV) en Vangelis Pavlidis (AZ) achter zich wist te houden. Toch beleefde Gimenez ook een afschuwelijk moment in de afgelopen weken, zo laat hij weten tegenover ESPN.

Gimenez staat na 7 competitiewedstrijden op 10 doelpunten, een gemiddelde waarmee hij de 50 goals zou kunnen naderen. Toch blijft hij zelf nuchter. “Volgens het gemiddelde wel, maar er moeten nog heel veel wedstrijden gespeeld worden. Ik hoop dat ik dit doelpuntengemiddelde vol kan houden, daar ga ik hard voor werken. Ik heb er vertrouwen in dat ik clubtopscorer kan worden.”

Waar Feyenoord in september een goede indruk achterliet tijdens de eerste twee groepswedstrijden van de Champions League, moest Gimenez vanwege een schorsing toekijken. “Afschuwelijk! Je hebt heel veel zin om te spelen, dus dan is het totaal niet leuk om op de tribune te zitten”, zegt de goaltjesdief in gesprek met verslaggever Milan van Dongen.

Gimenez kon zijn zenuwen vanaf de tribune moeilijk onder controle houden. “Je bent veel meer gespannen dan wanneer je op het veld staat. Ik sta liever op het veld dan dat ik langs de kant sta. Ik was heel erg zenuwachtig. Ik ben een gepassioneerd mens, dus als zij in de aanval waren, namen de zenuwen flink toe.”

De spits heeft vaak gedacht aan de fatale rode kaart die hij pakte op bezoek bij AS Roma, tijdens de verloren kwartfinale van de Europa League. “Heel vaak, maar meer om ervan te leren. Ik denk dat het goed is dat ik geschorst ben, zodat ik ervan leer en het niet nog eens gebeurt”, is Gimenez schuldbewust.

Gimenez kan niet wachten om in de Champions League te spelen. “Dat is een droom. Ik zou willen dat ik daar morgen al zou kunnen spelen, want het is een geweldige competitie. Daar ga ik enorm van genieten.” Feyenoord speelt woensdag 25 oktober 18:45 uur de thuiswedstrijd tegen Lazio.

Tegen de Romeinen was Gimenez in het afgelopen seizoen goed voor drie doelpunten in de Europa League. Dankzij een frommelgoal van de Mexicaan werd Feyenoord uiteindelijk eerste in de groepsfase. Voor zijn leeftijd weet Gimenez een bijzonder moyenne te noteren in zijn eerste anderhalf jaar in Rotterdam-Zuid. Na 53 wedstrijden staat de teller op 33 doelpunten en 5 assists.