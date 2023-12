Bakayoko zorgt met oliedomme handsbal voor kolderiek moment: ‘Wat doe je?’

Johan Bakayoko heeft dinsdagavond voor een opmerkelijk moment gezorgd in de thuiswedstrijd tegen Arsenal. De aanvaller van PSV wilde in de eerste helft een snelle corner nemen, maar ging voorbij aan het feit dat de bal nog niet over de achterlijn was.

PSV leek in de blessuretijd van de eerste helft een corner te krijgen, toen Cedric de bal wild over zijn eigen achterlijn schoot. Bakayoko was echter ongeduldig en pakte de bal in de handen nog voordat deze de lijn had gepasseerd.

Het moment zorgde voor hilariteit bij Ziggo Sport-commentator Albert Mantingh. "Bakayoko, wat doe je? Dit is niet slim. Hij wilde de hoekschop snel nemen, maar was te snel en legt zichzelf daarmee in de luren", aldus Mantingh.

PSV keek halverwege het duel met Arsenal tegen een 0-1 achterstand aan door een doelpunt van Eddie Nketiah. Het was voor de aanvaller zijn eerste doelpunt ooit in de Champions League. PSV wist geen van de vele kansen te verzilveren.

