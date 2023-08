Babadi maakt zijn allereerste doelpunt voor PSV; Luuk de Jong verdubbelt score

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 20:53 • Laatste update: 20:58

Isaac Babadi heeft dinsdagavond zijn allereerste officiële doelpunt gemaakt voor PSV. De nummer 10, die het vertrouwen krijgt van Peter Bosz, maakte in de derde voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz al in de vierde minuut de openingstreffer: 1-0. Aanvoerder Luuk de Jong maakte er in de 22ste minuut 2-0 van via een fraaie kopbal.

Babadi schoot dinsdag van een meter of vijftien binnen nadat Johan Bakayoko de bal breed had gelegd. Babadi maakte afgelopen vrijdag in de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord (0-1 winst) zijn debuut in de basis. De aanvallende middenvelder maakte ook in de wedstrijd om de Nederlandse Super Cup direct een doelpunt door de bal artistiek over Justin Bijlow te stiften, maar zag die treffer afgekeurd worden door de VAR vanwege buitenspel in de aanloop daarnaartoe. De pas achttienjarige Babadi krijgt door de blessure van Guus Til voorlopig het vertrouwen op de nummer 10-positie. PSV is dicht bij een huurdeal met Bayern München voor Malik Tillman, die een extra concurrent zal worden voor Babadi.

PSV EINDHOVEN 1-0 SK STURM GRAZ ? 4' Isaac Babadi (#PSV) ??? Johan Bakayokopic.twitter.com/UIKFF37U8s — Goalsreplay (@Goalsreplayy) August 8, 2023

Het gaat PSV dinsdagavond in het Philips Stadion voor de wind. Sturm Graz werd in de openingsfase geen enkele keer gevaarlijk. PSV heerst en maakte er in de 23ste minuut 2-0 van. Bakayoko haalde op rechts de achterlijn en bracht de bal vanaf daar voor het doel. Een prachtige kopbal van Luuk de Jong bij de eerste paal leverde het tweede doelpunt van PSV op.