Baan Spaanse bondsvoorzitter alsnog onhoudbaar na dreigement van speelsters

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 20:29 • Bart DHanis • Laatste update: 20:44

De positie van Luis Rubiales lijkt alsnog onhoudbaar geworden nadat hij speelster Jenni Hermoso een kus op de mond gaf tijdens de ceremonie na de gewonnen WK-finale tegen Engeland (1-0). Marca meldde dat Rubiales vrijdag zou gaan aftreden als voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Die ochtend gaf hij echter een toespraak waarin hij duidelijk zei niet te zullen opstappen. Maar liefst twintig speelsters van Spanje hebben nu het vertrek van de bondsvoorzitter (RFEF) geëist. Anders spelen ze geen interland meer.

?????? Rubiales suelta el bombazo: ???? "No voy a dimitir" pic.twitter.com/xLEghSDRvP — MARCA (@marca) August 25, 2023

Rubiales stond tijdens de medailleceremonie op het podium met onder meer FIFA-president Gianni Infantino, koningin Letizia van Spanje en de minister-president van gastland Australië, Anthony Albanese. Op televisiebeelden was te zien dat toen Hermoso langs Rubiales liep, hij haar eerst stevig knuffelde, waarna hij haar hoofd vasthield en een kus op haar mond gaf. Vervolgens gaf Rubiales Hermoso een tik op haar rug toen zij wegliep. Hermoso liet later op Instagram Live weten de kus niet leuk te vinden. "Maar wat zou ik eraan moeten doen?"

Een halve week na de gebeurtenis kwam Hermoso met een officieel statement via haar vakbond FUTPRO, een organisatie die net als Futbolistas ON opkomt voor vrouwelijke voetballers in Spanje. "Mijn vakbond FUTPRO zorgt er, in samenwerking met mijn zaakwaarnemersbureau TMJ, voor dat mijn belangen worden verdedigd. Zij zijn de gesprekspartners in deze kwestie. Vanuit FUTPRO uiten we onze krachtige en duidelijke veroordeling van gedrag dat de waardigheid van vrouwen schendt. Vanuit onze bond vragen we de RFEF om de nodige protocollen te implementeren, de rechten van onze spelers te waarborgen en maatregelen te nemen."

Rubiales stelde na de ontstane ophef nogmaals dat hij trots is op de vrouwenploeg. "Maar er is ook iets wat ik betreur. Namelijk wat er gebeurd is tussen mij en een speler. Wat ik deed was verkeerd, dat geef ik toe. Het gebeurde in een moment van grote uitbundigheid, zonder slechte intenties. Maar goed, het is gebeurd. Het was spontaan, zonder kwade bedoelingen van beide kanten. Ik moet me verontschuldigen, er is geen ontkomen aan. En ik moet ervan leren en begrijpen dat je als voorzitter van zo’n belangrijke instelling als de RFEF voorzichtiger moet zijn, vooral bij ceremonies en dit soort zaken.”

Rubiales weigerde vrijdag dus op te stappen, maar wordt daar nu alsnog toe gedwongen door het merendeel van de Spaanse selectie. "Ik wil duidelijk maken dat ik, zoals te zien is op de beelden, op geen enkel moment heb ingestemd met de kus die hij mij gaf', zegt Hermoso in een uitgelekte brief. Verder valt er te lezen dat twintig speelsters niet meer voor Spanje uit willen komen zolang 'de huidige leiders', waaronder Rubiales, het voor het zeggen hebben bij de RFEF.

