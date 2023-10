Aziatisch CL-duel afgelast om standbeeld op veld; Ronaldo maakt zijn eerste

De Aziatische Champions League-wedstrijd van het Iraanse Sepahan FC tegen Ittihad Club is maandagavond om een opmerkelijke reden geannuleerd.

De Saudische topclub, met onder meer Karim Benzema in de gelederen, weigerde te spelen toen bij aankomst in Iran bleek dat er een standbeeld van een vermoorde Iraanse generaal op het veld stond.

Het standbeeld was van de Iraanse generaal Qasem Soleimani die door Saudi-Arabië als terrorist was bestempeld. Soleimani werd op 3 januari 2020 gedood toen zijn voertuigcolonne na het verlaten van de luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad door een Amerikaanse drone werd aangevallen. Die aanval werd uitgevoerd in opdracht van toenmalig president Donald Trump.

Al-Ittihad's Asian Champions League match with Iran's Sepahan was called off after the Saudi champions refused to play in protest against a statue of an assassinated Iranian general being placed pitch side. pic.twitter.com/MbsnFVUn6t — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 2, 2023

AFC, de bond die de Aziatische Champions League organiseert, weigert op de kwestie in te gaan. "De wedstrijd is vanwege onverwachte en onvoorziene omstandigheden afgelast", klinkt het in een statement.

Al-Nassr - Istiklol 3-1

Een andere wedstrijd in de Champions League, tussen Al-Nassr en Istiklol, kon wel doorgang vinden. De Saudi-Arabische thuisclub kwam in de eerste helft verrassend op achterstand tegen de club uit Tadzjikistan, door een doelpunt van Senin Sebai.

Al-Nassr trok het duel na rust alsnog naar zich toe. Cristiano Ronaldo tekende voor de gelijkmaker, waarna twee doelpunten van Anderson Talisca genoeg bleken voor de zege.

Het was overigens het eerste doelpunt van Ronaldo in de Aziatische Champions League. In het Europees equivalent is de Portugees met 140 goals all-time topscorer.