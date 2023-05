Azarkan voelt geen vertrouwen van Feyenoord en praat met twee Eredivisionisten

Zondag, 7 mei 2023 om 17:00 • Guy Habets

Marouan Azarkan spreekt met FC Twente en FC Utrecht over zijn toekomst. Dat heeft de kleine aanvaller zelf aangegeven in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN. De verslaggever vroeg Azarkan na de met 0-2 verloren wedstrijd van Excelsior tegen Feyenoord of het klopt dat Twente en Utrecht geïnteresseerd zijn en dat bevestigde de huurling.

Azarkan wordt momenteel door Feyenoord verhuurd aan Excelsior en na dit seizoen moet de aanvaller eigenlijk weer terugkeren op Zuid. Dat lijkt er echter niet meer van te komen. "Ik denk dat er weinig perspectief is voor mij bij Feyenoord en ik heb ook weinig contact met ze gehad", zo klinkt het bij ESPN. "Voor mijn gevoel zou ik weleens kunnen vertrekken. Nu ben ik tweeënhalf jaar verhuurd geweest en heb ik mijn contract nog verlengd, zodat ik me ergens in de kijker kon spelen en de stap kon maken. Dat lijkt er nu van te komen."

Twente en Utrecht zijn de clubs die geïnteresseerd zijn, zo weet Kraay en wordt vervolgens bevestigd door Azarkan zelf. "Het klopt inderdaad dat ik met ze spreek. Of Arnold Bruggink (de nieuwe technisch directeur van Twente, red.) achter mij aan zit? Haha, ja. Je kan aan hem zelf vragen of ik uitgenodigd ben om morgenavond langs te komen, maar ik kan in elk geval wel zeggen dat Twente een mooie club is."

De aanvaller uit Rotterdam ligt nog tot medio 2024 vast bij Feyenoord en zal dus een transfersom moeten opleveren. Het gerenommeerde Transfermarkt schat de waarde van Azarkan, die dit seizoen in 25 officiële wedstrijden voor Excelsior tot vier goals en zeven assists kwam, in op anderhalf miljoen euro. Eerder werd de watervlugge Azarkan al eens verhuurd aan NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie, de competitie waarin hij vorig jaar ook al in actie kwam voor Excelsior.