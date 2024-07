AZ ziet in voormalig PSV-doelman mogelijke opvolger van Mathew Ryan

AZ is serieus geïnteresseerd in Jeroen Zoet, zo meldt het Algemeen Dagblad zaterdag. De voormalig PSV-doelman moet de transfervrij vertrokken Mathew Ryan opvolgen tussen de palen van het AFAS Stadion.

De Australische goalie verdedigde de afgelopen achttien maanden het doel in Alkmaar, maar kwam er met de clubleiding niet uit over een nieuwe verbintenis. Derhalve dient de positie van sluitpost verder ingevuld te worden door AZ.

De nummer vier van afgelopen Eredivisie-seizoen heeft daarom zijn oog laten vallen op de 33-jarige Zoet. Dat de ervaren doelman echter de onbetwiste nummer één wordt bij AZ, valt nog te bezien.

Bij AZ heeft men namelijk veel vertrouwen in de twintigjarige Rome Jayden Owuso-Oduro. De talentvolle goalie verdedigde door blessures van concurrenten vorig seizoen al zeven keer het doel van de Alkmaarders.

Zoet moet Owuso-Oduro echter van stevige concurrentie voorzien. De in Veendam geboren Zoet is sinds zijn vertrek bij Spezia clubloos en aast al langer op een dienstverband bij een Nederlandse ploeg.

Zo werd de doelman, die in Nederland behalve bij PSV ook bij FC Utrecht en RKC Waalwijk actief was, in een eerder stadium verband gebracht met een overstap naar FC Groningen. De promovendus bewandelde echter een ander pad en contracteerde Etiënne Vaessen.

Ook PSV zelf leek even geïnteresseerd in Zoet. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad schreef eerder deze week dat de routinier mogelijk in beeld komt als tweede doelman bij de Eindhovenaren. Daarvoor dient wel Walter Bénitez en/of Joël Drommel te vertrekken bij de landskampioen.

