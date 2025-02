AZ zet grote stap naar achtste finale Europa League na voetbalshow tegen Galatasaray

AZ heeft donderdag in de tussenronde van de Europa League zeer overtuigend afgerekend met Galatasaray. De Alkmaarders wonnen met liefst 4-1 van de Turkse topclub en zetten zo een grote stap richting de achtste finale van de Europa League. Sven Mijnans opende de score met een fantastische vrije trap, en nadat Troy Parrott en Roland Sallai voor een 2-1 ruststand zorgden, denderde AZ in de tweede helft door. Na de rode kaart voor Kaan Ayhan maakten David Møller Wolfe en Jordy Clasie er 4-1 van. Volgende week donderdag volgt de return.

Bij AZ werd het doel verdedigd door Rome-Jayden Owusu-Oduro. De Noord-Hollandse defensie bestond uit Seiya Maikuma, Wouter Goes, Alexandre Penetra en Møller Wolfe. Het middenveld werd gevormd door Clasie, Mijnans en Peer Koopmeiners, terwijl Ernest Poku, Parrott en Mayckel Lahdo voorin voor de treffers moeste zorgen. Bij Galatasaray ontbraken drie belangrijke spelers wegens een schorsing: Davinson Sánchez, Lucas Torreira en Victor Osimhen.

AZ begon fel aan het duel in zijn eigen AFAS Stadion, waar Parrott zijn eerste mogelijkheid ternauwernood gekeerd zag worden door een verdediger. De ploegen hielden elkaar vervolgens wat meer in balans, voor AZ na een klein kwartier spelen via een fantastische vrije trap op voorsprong kwam. Mijnans schoot het leer vanaf een meter of 25 met links in de kruising. Fernando Muslera dook tevergeefs: 1-0.

Poku had de Alkmaarders niet veel later ook op 2-0 kunnen zetten, toen hij de diepte ingestuurd werd en Muslera omspeelde. De rechtsbuiten was echter te traag met schieten, waardoor Abdülkerim Bardakci tijdig kon ingrijpen. Het was een dure misser. Een minuut later won Álvaro Morata zijn duel met Clasie, waarna de bal uiteindelijk perfect voor de voeten van Sallai terechtkwam. De Hongaar uit Budapest schoot heerlijk raak in de bovenhoek: 1-1.

Poku kreeg de kans op revanche, toen hij opnieuw oog in oog met Muslera kwam te staan. De Uruguayaan was opnieuw gekopt, maar Poku raakte de bal net te hard en zag zijn inzet op het dak van het doel belanden. Ondanks dat Galatasaray wat beter in de wedstrijd kwam, was ook de volgende grote kans voor AZ. Lahdo snelde langs zijn directe tegenstander, schoof de bal door de benen van Muslera en zag Bardakci andermaal op het laatste moment goed ingrijpen.

Toch zou AZ nog voor rust op voorsprong komen. Baris Alper Yilmaz wilde de bal in de draai wegwerken, maar raakte alleen de mee opgekomen Maikuma. Arbiter João Pinheiro wees gedecideerd naar de stip en zag Parrott koelbloedig afronden: 2-1. De tweede helft was amper begonnen toen AZ zijn volgende goede kans kreeg. Parrott deed te lang over zijn actie, waarna de rebound alsnog voor de voeten van Poku terechtkwam. De aanvaller stelde teleur met een wild schot, dat over ging.

Geen treffer, wel een enorme meevaller vlak na rust. Ayhan schopte Lahdo omver en kreeg zijn tweede gele kaart van Pinheiro: rood. Niet veel later wist AZ optimaal te profiteren van de overtalsituatie. Poku deed zijn voorzet belanden bij Clasie, die van dichtbij raak prikte: 3-1. AZ rook bloed en ging direct voor de vierde treffer, die er bijna kwam via Lahdo. De Zweed uit Stockholm schoot een kleine meter naast.

De vierde treffer kwam er alsnog. Een voorzet vanaf links werd door een prima redding van Muslera net niet afgerond door Mijnans. Gelukkig voor AZ stond Møller Wolfe op precies de juiste plek om binnen te tikken. De Noor vierde zijn treffer in eerste instantie ingetogen, omdat hij dacht aan buitenspel. Daar bleek echter geen sprake van te zijn: 4-1. Nadien ging de Alkmaarse storm wat liggen, al bleef AZ zich vaak melden rondom de Turkse zestien. Gescoord werd er echter niet meer.