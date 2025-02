AZ heeft een weinig boeiende wedstrijd zondag winnend besloten. In een duel dat bepaald niet bol stond van de kansen hadden de Alkmaarders aan een doelpunt van Zico Buurmeester genoeg om beslag te leggen op de overwinning en daarmee ook de vierde plek.

Maarten Martens was er tegen Fortuna niet bij, nadat de Belgische oefenmeester een rode kaart werd geserveerd tijdens het duel met PEC Zwolle. Jan Sierksma, zijn vervanger, kon weer beschikken over Jordy Clasie. De aanvoerder van de Alkmaarders ontbrak donderdag nog bij de Europa League-clash met Galatasaray.

Sierksma zag zijn ploeg behoorlijk ploeteren in het eerste bedrijf. Danny Buijs stond prima georganiseerd te verdedigen met Fortuna en bood de Noord-Hollanders voldoende partij. Uitgespeelde kansen waren dan ook spaarzaam.

Een kopballetje van Wouter Goes, een poging voorlangs van Alessio Da Cruz en een iets serieuzere kans voor Alen Halilovic: het waren speldenprikjes in een verder weinig enerverende helft voetbal. Via Zico Buurmeester en David Møller Wolfe kreeg AZ ook nog kleine mogelijkheden op de voorsprong.

Die kwam er echter pas na de theepauze. Het doelpunt kwam op naam van Buurmeester, die de bal ontving van Ernest Poku en rondde met de binnenkant van de voet af: 1-0. Verder werden de fans in het AFAS Stadion niet echt verwend.

Fortuna loerde op de gelijkmaker en kreeg daar één echt goede kans toe. De enorme mogelijkheid was voor Edouard Michut, die uitstekend werd vrijgespeeld door Syb van Ottele.

Michut kon zo diagonaal op doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro aflopen, maar schoot heel wild in en raakte de rechterkruising. De sluitpost hield echter zijn doel schoon en zodoende klimt AZ dus naar de vierde plek. Fortuna Sittard blijft steken op plek elf, op zes punten boven de streep.