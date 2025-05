AZ walst over sc Heerenveen heen en is stap dichter bij Europees ticket

AZ staat in de finale van de play-offs om Europees voetbal. De ploeg van Maarten Martens was donderdag in het AFAS Stadion duidelijk te sterk voor sc Heerenveen: 4-1. Mexx Meerdink was met een hattrick voor rust de grote man bij AZ, dat in de finale stuit op FC Twente of NEC, de andere halvefinalisten.

De thuisclub kende een daverende start en het was Meerdink die op aangeven van Sven Mijnans al na drie minuten de ban brak. Scheidsrechter Marc Nagtegaal had nog overleg met de VAR over eventueel buitenspel van de doelpuntenmaker, maar de 1-0 bleef gewoon staan.

Meerdink was in de beginfase een ware plaag voor de verdediging van Heerenveen, dat geluk had dat de aanvaller van heel dichtbij over schoot. Na ruim twintig minuten spelen kwam het veel betere AZ alsnog op 2-0: David Møller Wolfe stoomde op en gaf vanaf links voor op Meerdink, die beheerst afrondde.

Voor Heerenveen werd het in de slotminuut van de eenzijdige eerste helft nóg erger. Mickey van der Hart had geen antwoord op de kopbal van Meerdink, die daarmee zijn hattrick voltooide. Het makkelijk scorende AZ kon na 45 minuten de finale van de play-offs al ruiken.

Heerenveen kwam wat beter voor de dag in de tweede helft en had wat meer de bal. Het kon AZ echter niet verontrusten. Na een uur spelen klonk groot applaus voor Meerdink, de man van de hattrick die werd afgelost door Ibrahim Sadiq.

AZ tilde halverwege de eerste helft de stand naar 4-0. De uitblinkende Mijnans gaf voor en het was Alexandre Penetra die voor zijn eerste goal voor de Alkmaardes tekende. Daarmee was het beetje verzet dat er bij Heerenveen nog was definitief gebroken.

In de slotfase klonk nogmaals applaus. Jordy Clasie maakte namelijk als invaller zijn rentree. De routinier lag sinds 16 maart, toen AZ tegen Ajax speelde, uit de roulatie met een blessure. Heerenveen deed nog wat terug via invaller Ion Nicolaescu, die fraai raak kopte bij de tweede paal.

Voor AZ wacht zondag de finale tegen FC Twente of NEC. De winnaar van de play-offs begint in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de tweede voorronde van de Conference League.