AZ voorkomt nieuwe stunt Quick Boys en is halvefinalist in TOTO KNVB Beker

AZ staat in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van Maarten Martens won donderdagavond op eigen veld met 3-1 van het dappere Quick Boys, eerder dit seizoen verantwoordelijk voor de uitschakeling van Almere City FC, Fortuna Sittard en sc Heerenveen. AZ wacht nu op de loting voor de halve eindstrijd, die vrijdag vanaf 17.00 zal plaatsvinden bij ESPN.

AZ dwong in het eerste half uur nauwelijks kansen af tegen Quick Boys, gesteund door 750 supporters uit Katwijk. Toch kwam de thuisclub in minuut 33 op voorsprong: Jayden Addai profiteerde van geschutter in de defensie van de amateurs en schoot onberispelijk raak in de rechterbenedenhoek: 1-0.

De voorsprong zou AZ, dat vorig seizoen nog penalty's nodig had om Quick Boys te verslaan in de achtste finale, vertrouwen moeten geven. Het tegenovergestelde was echter waar. Quick Boys rechtte de rug en na een vlotte aanval was het Patrick Brouwer die raak schoot in de verre hoek: 1-1. Vreugdetaferelen bij de meegereisde fans en ongeloof en teleurstelling in de AZ-familie. Een nieuwe voorsprong zat er voor rust niet in voor de Alkmaarders.

Quick Boys toonde zich ook na de hervatting brutaal, met de bedrijvige Brouwer die van dichtbij in het zijnet schoot. Aan de andere kant werd een knal van afstand van Peer Koopmeiners over de lat getikt. Kort daarna schoot Troy Parrott te zacht in, waardoor doelman Lars Jansen redding kon brengen. Een levendige beginfase van de tweede helft, dus die nog levendiger werd toen AZ een strafschop kreeg.

Chima Bosman raakte in de zestien de enkel van Mayckel Lahdo, waardoor er een check bij de VAR volgde. Arbiter Bas Nijhuis liet kort daarna aan het publiek weten dat de bal op de stip kwam te liggen. Parrott legde aan en schoot AZ naar een 2-1 voorsprong. De teleurstelling in het kamp van de Katwijkers was groot na de onbesuisde actie van Bosman en het daaropvolgende doelpunt van AZ.

AZ trok het initiatief naar zich toe en had pech toen Wouter Goes van dichtbij, na een gevaarlijke corner, over schoot. Quick Boys mocht dus blijven hopen, al was wel duidelijk dat de amateurploeg het fysiek en qua tempo steeds lastiger kreeg in Alkmaar. Ondertussen tikte de tijd weg in het AFAS Stadion en lonkte de halve finale voor de formatie van Martens.

De Alkmaarse ploeg verzuimde om de derde treffer te produceren, waardoor het tot het einde spannend bleef in Noord-Holland. Quick Boys was echter moegestreden en niet meer bij machte om echt vol druk te zetten, al probeerde de amateurclub het wel. AZ, dat Ernest Poku van dichtbij nog flink zag missen, was zeker van de plek in de halve finale toen invaller Kees Smit ver in blessuretijd de 3-1 binnentikte.