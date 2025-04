AZ verslaat Manchester City en treft FC Barcelona in halve finale Youth League

AZ Onder 19 heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Youth League. Mede dankzij de uitblinkende doelman Kiyani Zeggen en een hele late treffer van Deacon van der Klaauw werd Manchester City met 1-0 verslagen. Eind april speelt AZ de halve finale tegen FC Barcelona, dat eerder op de dag afrekende met VfB Stuttgart (1-2).

Bijzonderheden:

AZ begon prima aan de wedstrijd en creëerde via Yoel van den Ban en Saviola Saffoe de eerste kansjes, die onbenut bleven. Aan de overkant onderscheidde Zeggen zich met reddingen op schoten van Divine Mukasa en spits Matthew Warhurst.

In het restant van de eerste helft was met name Wassim Bouziane de gevaarlijke man bij AZ, en bleef doelman Zeggen uitblinken door onder meer een kopbal van Warhurst onschadelijk te maken.

Vlak na rust werd Matty Henderson-Hall onhandig onderuitgehaald in de zestien van AZ. Mukasa hoopte de Alkmaarders te verrassen door de strafschop te nemen zonder aanloop, maar opnieuw redde Zeggen AZ.

Man City was in de tweede helft de bovenliggende partij. Echter hadden onder meer Reigan Heskey, de zoon van Emile, het vizier niet op scherp staan.

Een vlammend schot leidde vlak voor tijd alsnog bijna tot de zege voor AZ, maar linksback Kasper Boogaard schoot centimeters naast.

Vlak na het verstrijken van de drie minuten aan blessuretijd kwam AZ alsnog op voorsprong. Invaller Van der Klaauw gebruikte slim zijn lichaam en roste de bal met grote overtuiging in de bovenhoek: 1-0.