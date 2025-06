AZ verlengt contract van talentvolle middenvelder tot 2029

AZ heeft het contract van Julian Oerip opengebroken tot de zomer van 2029. De jeugdinternational wordt door de Alkmaarders gezien als een groot talent.

Oerip begon zijn voetbalcarrière bij AFC’34 en sloot zich in 2017 aan bij de jeugdopleiding van AZ. Op vijftienjarige leeftijd tekende hij zijn eerste profcontract in Alkmaar. In het seizoen 2021/22 werd hij kampioen met AZ Onder 16, waar hij bovendien als aanvoerder fungeerde. Ook debuteerde hij dat seizoen al voor AZ Onder 18. Internationaal maakte hij dat seizoen eveneens indruk: bij Oranje Onder 16 droeg hij de aanvoerdersband.

Inmiddels heeft Oerip zijn debuut in het betaald voetbal gemaakt bij Jong AZ en kwam hij dit seizoen uit voor zowel de O19 als het beloftenelftal van de Alkmaarders. “Het was een seizoen met ups en downs, maar over het algemeen heb ik wel echt een ontwikkeling doorgemaakt", aldus de middenvelder. "Dat heeft de club ook gemerkt, wat uiteindelijk geleid heeft tot dit mooie contract. Ik kijk dus zeker terug op een mooi seizoen."

Momenteel werkt Oerip aan zijn herstel en ligt zijn focus op volledig fit worden. "Dat is op dit moment het belangrijkste. Zodra ik fit ben, ga ik proberen mijn stap te maken bij Jong AZ en de draad weer op te pakken", vertelt hij vastberaden.

Op de lange termijn hoopt hij grote doelen te verwezenlijken met AZ. "Ik wil hier bij deze club hele mooie dingen bereiken. AZ heeft als club grote idealen, en ik wil daar graag onderdeel van zijn om die uit te laten komen."

Hoofd Jeugdopleiding Paul Brandenburg is vol lof over de ontwikkeling van Oerip. "Julian heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt en is een vaste waarde geworden bij jong AZ in het betaald voetbal", zegt hij. "Hij heeft de afgelopen jaren de transitie gemaakt naar volwassen voetbal. Wat hij in de jeugd wekelijks liet zien, laat hij nu ook in het betaald voetbal zien."

Volgens Brandenburg onderscheidt Oerip zich met name door zijn loopacties in de diepte, loopvermogen en zijn keuzes aan de bal. "Hij is al onderdeel van AZ sinds de voetbalschool. Hij heeft het hele traject doorlopen en moet na zijn blessure de volgende stap maken richting AZ 1."