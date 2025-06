AZ verdient vele miljoenen aan transfer Tijjani Reijnders naar Manchester City

AZ houdt een flink bedrag over aan de transfer van Tijjani Reijnders van AC Milan naar Manchester City, zo weet Voetbal International te melden. Woensdag maakten the Citizens, die inclusief bonussen circa 70 miljoen euro betalen, de komst van de Nederlandse middenvelder officieel bekend.

Zes jaar lang speelde Reijnders voor AZ, dat de middenvelder in 2023 voor een bedrag van ruim 20 miljoen euro verkocht aan AC Milan. Bovendien wisten de Alkmaarders destijds een verkooppercentage te bedingen. Daar worden nu de vruchten van geplukt.

Volgens de berichtgeving heeft AZ recht op een doorverkooppercentage van 10 tot 15 procent op de winst van de Milanezen. I Rossoneri pakken maximaal 50 miljoen euro winst op de transfer van Reijnders, waardoor AZ liefst 5 tot 7,5 miljoen aan de deal overhoudt.

Verder heeft AZ ook nog recht op een solidariteitsbijdrage voor de periode dat Reijnders opgeleid werd. Dat bedrag komt neer op circa 1,4 miljoen euro. Ook PEC Zwolle, amateurclub CSV '25 uit Zwolle en FC Twente houden geld over aan de transfer.

De 26-jarige middenvelder was zondag al zonder problemen door de keuring gekomen in het Etihad Stadium en ligt nu tot medio 2030 vast bij de club van manager Pep Guardiola. De overgang van Reijnders naar Manchester City hing al enige tijd in de lucht.

Guardiola zwaaide onlangs Kevin De Bruyne uit en zocht direct naar versterkingen voor het middenveld. Rayan Cherki komt voor 40 miljoen euro over van Olympique Lyon en Reijnders volgt nu dus het voorbeeld van de aanvallende middenvelder.

Mogelijk kan AZ in de nabije toekomst nog veel meer doorverkoopgeld bijschrijven. Milos Kerkez is namelijk dicht bij een stap van Bournemouth naar Liverpool, terwijl Sam Beukema een stap lijkt te gaan maken van Bologna naar Napoli.