AZ-uitblinker wordt donderdagavond uitvoerig gescout door drie Premier League-clubs

AZ-verdediger David Møller Wolfe kan zichzelf met een goed optreden tegen Tottenham Hotspur een groot plezier doen. De linksback zal donderdag namelijk uitvoerig gescout worden in het Europa League-duel, weet Football Insider.

Møller Wolfe staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij AZ. De inmiddels 22-jarige linksback verliet SK Brann Bergen voor Alkmaar en heeft in de kleine twee jaar die hij actief is in Noord-Holland een prima indruk achtergelaten.

Møller Wolfe is vrijwel altijd verzekerd van een basisplaats. Eerst onder trainer Pascal Jansen, en tegenwoordig ook onder trainer Maarten Martens. In 79 duels tot nu toe tekende hij voor 3 treffers en 8 assists.

De defensief sterke Noor mag zich sinds zijn debuut voor het nationale team in november 2023 inmiddels achtvoudig international noemen en is ook opgeroepen voor de komende interlandperiode, waarin Noorwegen WK-kwalificatiewedstrijden afwerkt tegen Moldavië en Israël.

Møller Wolfe, die een contract heeft tot medio 2028, heeft nu voorzichtige interesse gewekt van Nottingham Forest, AFC Bournemouth en Brentford. Geheel verrassend zijn die clubs niet te noemen.

Brentford heeft met Thomas Frank een Scandinavische coach, die Denen, Noren en IJslanders in zijn selectie heeft zitten. Bij Bournemouth is de toekomst van Milos Kerkez hoogst onzeker. De ex-AZ'er ontwikkelt zich stormachtig en wordt in verband gebracht met onder meer Liverpool.

Bij Nottingham Forest, dat komend seizoen mogelijk uitkomt in de Champions League, draait Neco Williams een uitstekend seizoen op de linksbackpositie. Mogelijk wordt Møller Wolfe gezien als potentiële vervanger of back-up van de Welshman.