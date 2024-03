AZ troeft twee Eredivisie-clubs af in strijd om negentienjarige bekerheld

Sem van Duijn maakt na dit seizoen de overstap van Quick Boys naar AZ, zo meldt journalist Tim van Duijn van Voetbal International. De negentienjarige linksbuiten uit Leiden liet dit seizoen een uitstekende indruk achter in de TOTO KNVB Beker. Met de komst van Van Duijn troeft AZ onder meer Fortuna Sittard en FC Utrecht af, terwijl ook FC Groningen hem op de korrel had.

Quick Boys was dit seizoen een van de grote verrassingen in het bekertoernooi. De amateurclub uit Katwijk was in eigen huis te sterk voor NAC Breda (1-0) en De Graafschap (2-0), waarna de club van Van Duijn pas in de achtste finales strandde tegen AZ (3-3, 4-2 na strafschoppen).

Van Duijn was tijdens het bekertoernooi liefst viermaal trefzeker in vier wedstrijden. De Leidenaar maakte het winnende doelpunt in de voorronde tegen ADO’20 (0-1), was tweemaal trefzeker tegen De Graafschap en wist ook tegen zijn toekomstige werkgever te scoren in het AFAS Stadion.

Nu gaat hij zich voor meerdere jaren verbinden aan AZ. Dat Van Duijn een interessante versterking is voor de Alkmaarders, is gezien zijn statistieken niet vreemd. De tiener was in 50 wedstrijden namens Quick Boys in de Tweede Divisie goed voor 15 doelpunten en 7 assists. Van Duijn lag in Katwijk nog tot medio 2025 vast, waardoor hij Quick Boys vermoedelijk een leuk bedrag gaat opleveren.

Eerder liet Gert Pluimgraaff, de technisch manager van Quick Boys, tegenover het Leidsch Dagblad al doorschemeren dat Van Duijn een afkoopclausule in zijn contract heeft staan. “Het is simpel: in zijn contract is een afkoopsom opgenomen, dus ze weten wat ze moeten neerleggen”, zei Pluimgraaff afgelopen winter over de interesse van Fortuna Sittard.

Met zijn keuze voor AZ stelt Van Duijn onder meer Fortuna Sittard, Utrecht en Groningen teleur. Naast de Trots van het Noorden waren er volgens VI meerdere clubs uit de Keuken Kampioen Divisie die gecharmeerd zijn van de vleugelspits. Van Duijn kiest echter voor een traject bij AZ. Of hij direct voor de hoofdmacht wordt gehaald, is vooralsnog onbekend.

Van Duijn gaat zijn jeugdliefde opnieuw verlaten voor een profclub. In 2016 werd de rechtspoot door Sparta Rotterdam opgepikt bij Quick Boys. Na drie seizoenen moest Van Duijn de jeugdopleiding van de Kasteelheren echter verlaten, waarna hij terugkeerde naar Katwijk. Nu krijgt hij een nieuwe kans bij een betaald voetbalclub.

