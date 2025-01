AZ neemt het in de tussenronde van de Europa League op tegen Real Sociedad of Galatasaray. De Alkmaarders eindigden op plek 19 op de ranglijst van het toernooi, en dat betekent dat ze het in de volgende ronde opnemen tegen de nummer 13 of de nummer 14 . De loting vindt vrijdag plaats.

De ploeg van trainer Maarten Martens maakte voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ferencváros nog een hele kleine kans om zelfs bij de bovenste acht te eindigen, maar mede door de 4-3 nederlaag moest AZ uiteindelijk genoegen nemen met de tussenronde.

De tussenronde van de Europa League werkt hetzelfde als die in de Champions League. De nummer 9 en 10 van de ranglijst vormen een koppeltje, en nemen het op tegen de nummers 23 en 24. Nummers 11 en 12 nemen het dan weer op tegen de nummers 21 en 22. Dat gaat zo door tot de nummers 15 en 16, die in de tussenronde nummers 17 en 18 treffen.

AZ vormt als nummer 19 dus een koppeltje met FC Midtjylland, dat op plek 20 eindigde. Zij nemen het op tegen Real Sociedad (nummer 13) of Galatasaray (nummer 14). Tijdens de loting van vrijdag wordt duidelijk tegen welke van die twee teams AZ het opneemt in de tussenronde.

Mocht AZ de tussenronde overleven, dan is het ook al duidelijk wie de club in de achtste finales gaat treffen. Dat wordt de nummer 3 of 4 van de ranglijst, dus Manchester United of Tottenham Hotspur. Ook dat wordt uiteindelijk door middel van een loting bepaald.

De heenwedstrijden in de tussenronde worden gespeeld op 13 februari, de returns op 20 februari. De loting voor de achtste finales, kwartfinales en halve finales vindt vervolgens plaats op vrijdag 21 februari.