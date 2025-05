AZ-trainer Martens loopt leeg over arbitrage: 'Ik denk dat Nijhuis dat meteen daarna doorheeft'

Het gaat na afloop van Go Ahead Eagles - AZ vooral over de rode kaart voor Wouter Goes, maar trainer Maarten Martens vindt dat zijn ploeg benadeeld is door arbiter Bas Nijhuis en sowieso structureel benadeeld wordt in de Eredivisie. Zo is hij van mening dat Alexandre Penetra absoluut geen gele kaart had verdiend tegen Go Ahead en haalt hij er momenten bij uit wedstrijden tegen onder meer Ajax en PSV.

Martens wordt na afloop bij ESPN uiteraard gevraagd naar de rode kaart voor Goes, maar verlegt de aandacht direct naar de gele kaart die Penetra op slag van rust kreeg van arbiter Bas Nijhuis. De Portugees speelde de bal bij een duel met Victor Edvardsen, maar kreeg geel. "Die jongen is nu voor de derde keer geschorst. Dat moeten jullie eens een keer op een rijtje zetten", begint Martens.

"Als je de gele kaart krijgt waardoor hij de bekerfinales mist... Die moet je een keer bekijken. Als je ziet wat er in de ArenA is gebeurd, daar is al genoeg over gezegd. En nu ook. Ik denk dat Nijhuis meteen daarna doorheeft: dit heb ik niet goed gezien. De bal kan die kant niet op als hij de bal niet raakt."

Penetra kreeg tijdens de strafschoppenserie in de halve finale van de KNVB Beker tegen Heracles een fatale gele kaart, waardoor hij de bekerfinale miste. De Portugees kreeg tegen Ajax zijn tweede gele kaart na een vermeende overtreding op Brian Brobbey. En tegen Go Ahead kreeg Penetra dus geel voor het ogenschijnlijk spelen van de bal.

"Ik vind dat zo sneu, voor hem ook. Dan vind ik ook dat je bij die laatste moet aanvoelen dat het niet meer nodig is. Ik ben absoluut niet tevreden over hoe dat allemaal tegen onze kant valt."

Martens krijgt vervolgens de vraag over het opstootje dat ontstond rond de rode kaart voor Goes. "Dat hadden we beter kunnen voorkomen. Natuurlijk proberen zij ons ook wat uit de dagen en te doen. Daar kan ik niet heel goed over oordelen. Als je geduwd en getrokken wordt, wil je wat van je afbijten. Dat snap ik wel."

"Uiteindelijk komen wij daar met twee gele kaarten uit, en zij met één. Terwijl ik de grensrechter hoor roepen: 'De nummer van 8 van Eagles moet ook nog geel.' Maar die kaart is niet getrokken, dus dat vind ik heel vreemd. Daardoor komt de vlam weer in de pan. En dat was niet nodig, want onze ploeg speelde uiteindelijk een heel goede wedstrijd."

"Wouter zelf ook. Scoorde hier zelfs ook, je moet het toch maar doen. Ik vind dat heel knap. Uiteindelijk wil hij dat in de verf zetten met een super goede tussenkomst. Hij raakt de bal ook nog wel, maar gaat via de verdediger (Enric Llansana, red.) toch nog door zijn benen heen. Dan is het denk ik ook weer... Ik hoor de grensrechter ook meteen weer roepen: 'Rood, rood rood.'"

"Dan denk ik: ga het eerst eens zelf rustig beoordelen. Heel vaak wordt vanaf de zijkant gezegd: 'Hij is de baas', maar op sommige momenten grijpen ze meteen in. Dat was ook met de penaltyfase in Eindhoven, die handsbal." Martens doelt daar op de late, aangeschoten handsbal van Ruben van Bommel in de slotfase tegen PSV, waardoor een 1-2 zege veranderde in een 2-2 gelijkspel.

"Nu ben ik te veel met die fases bezig, maar ik vind het wel bizar allemaal. Als je dat allemaal op een rijtje zet...", aldus Martens, die tot slot nog wat complimenten in huis heeft voor Goes. "Hij heeft een geweldige wedstrijd gespeeld onder de omstandigheden. Scoort hier, pakt de overwinning, houdt de nul. Het enige is dat hij er volgende week niet bij is, maar dat doet niets af van zijn prestatie vandaag."