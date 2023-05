AZ-supporter is overal bij, behalve bij duels met Ajax: ‘Heb een hekel aan ze’

Woensdag, 24 mei 2023 om 15:10 • Laatste update: 16:01

AZ is bezig aan een ijzersterk seizoen, zowel op Europees niveau als in de Eredivisie. Ondanks de pijnlijke uitschakeling in de halve finale van de Conference League tegen West Ham United (3-1), doet AZ in de Eredivisie nog volop mee in de strijd om plek drie. Voorafgaand aan de returnwedstrijd tegen West Ham ging Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters langs in Alkmaar. Hier vroeg hij de supporters van AZ naar de geheimen van de successen van de ploeg van trainer Pascal Jansen en welke speler dit seizoen uitgegroeid is tot de publiekslieveling. Een van hen weigert om naar de wedstrijden tegen Ajax te gaan. "Heb een hekel aan ze."