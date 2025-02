AZ stoot ondanks totaal onnodig gelijkspel tegen Galatasaray door in Europa League

Een uitstekend AZ heeft zich donderdag ten koste van Galatasaray geplaatst voor de achtste finales van de Europa League: 2-2. De ploeg van trainer Maarten Martens creëerde een enorm aantal kansen, en benutte er uiteindelijk slechts twee, via Seiya Maikuma en Denso Kasius. De Alkmaarders gaven totaal onnodig een 0-2 voorsprong weg, maar na de 4-1 overwinning in Alkmaar was dat ruim voldoende om door te stoten. AZ neemt het in de volgende ronde op tegen Tottenham Hotspur of Manchester United.

AZ begon allesbehalve verdedigend in Rams Park, waar het in de eerste tien minuten direct drie prima mogelijkheden kreeg. Allereerst stelde Ernest Poku teleur met zijn schot, dat ruim naast ging. Niet veel later bevond Sven Mijnans zich in vogelvrije positie in de zestien. De aanvallende middenvelder zag doelman Günay Güvenç fraai redden. Tegenvaller voor AZ was het vroege uitvallen van Mijnans, die zich liet vervangen door Zico Buurmeester.

Diezelfde Buurmeester was het eindstation van een veelbelovende AZ-aanval. De middenvelder schoot richting doel, maar voordat zijn bal daadwerkelijk in de buurt van het doel kwam stond Davinson Sánchez op de voor Galatasaray juiste plek om de bal te keren. Galatasaray dreigde hier en daar, zonder daar veel tegenover te kunnen stellen. Rome-Jayden Owusu-Oduro moest wel eenmaal in actie komen. De goalie redde knap om een inzet van Roland Sallai uit de hoek te tikken.

Ook in de fase die volgde was AZ de baas in Istanbul, al stond het vizier niet helemaal op scherp. Zo schoot Troy Parrott uit de draai ruim over en kwam Buurmeester andermaal tot een kans. De middenvelder loste een heerlijke schot vanaf randje zestien. Güvenç redde knap om de bal tot hoekschop te verwerken. Door de aanvallende opstelling van Galatasaray bleef AZ grote ruimtes genieten, al werden de daaropvolgende pogingen van Parrott en Poku op het allerlaatste moment gekraakt.

Galatasaray wist daar weinig tegenover te stellen. Het was veelzeggend dat het meest dreigende moment van de Turken vlak voor rust per toeval tot stand kwam. Carlos Cuesta raakte de bal dusdanig slecht, dat zijn voorzet bijna in de bovenhoek belandde. Tot opluchting van Owusu-Oduro belandde de bal op het dak van het doel. Op slag van rust kreeg AZ alsnog waar het recht op had. Via een scrimmage voor het doel met Gabriel Sara werkte Maikuma de bal enigszins gelukkig het doel in: 0-1.

Tien minuten na rust verdubbelde AZ zijn voorsprong. Een Alkmaarse aanval leek te stranden, totdat de bal perfect voor de voeten van Kasius terechtkwam. De rechtsback haalde van een kleine twintig meter verwoestend uit en liet Güvenç kansloos: 0-2. Toch wist Galatasaray razendsnel de aansluitingstreffer te produceren. Sara liet een bal handig lopen, waardoor Osimhen een vrije schietkans kreeg. De Nigeriaan liet Owusu-Oduro kansloos met zijn schot in de korte hoek: 1-2.

Desondanks was het geloof bij Galatasaray op een megastunt zichtbaar verdwenen. De ruimtes bleven groot en dat had tot de 1-3 moeten leiden, ware het niet dat Parrott een enorme kans om zeep hielp door tegen de benen van Güvenç aan te schieten. Het kwam de ploeg van Martens enigszins duur te staan. Sallai schoof op randje zestien beheerst binnen: 2-2.

In de absolute slotfase kwam AZ meermaals alsnog dicht bij de overwinning. Zo schoot Poku voorlangs, kopte Penetra tegen de paal, schoot Koopmeiners tegen de lat en liet Poku de rebound liggen door recht op Güvenç te schieten. Een zege zat er niet in voor AZ, dat desondanks kan terugblikken op een uiterst dominante wedstrijd tegen de koploper van de Süper Lig.