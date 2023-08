AZ start ten opzichte van heenduel in Andorra met andere vleugelspelers

Donderdag, 17 augustus 2023

AZ-trainer Pascal Jansen heeft zijn opstelling bekendgemaakt voor de return in de Conference League tegen Santa Coloma. De oefenmeester voert ten opzichte van het heenduel in Andorra (0-1) twee wijzigingen door. Jesper Karlsson (licht geblesseerd) en Mayckel Lahdo worden op de vleugels vervangen door respectievelijk Ruben van Bommel en Jens Odgaard. De wedstrijd begint om 20:45 uur en is te zien op Veronica.

Doelman Mathew Ryan ziet de vertrouwde vier namen de verdediging vormen. Dat houdt in dat Yukinari Sugawara (rechts) en David Møller Wolfe (links) de backposities bekleden, terwijl het hart van de verdediging gevormd wordt door Pantelis Hatzidiakos en Riechedly Bazoer. De controleur op het middenveld is Jordy Clasie, terwijl Sven Mijnans en Dani de Wit aanvallender zijn ingesteld. Vangelis Pavlidis bekleedt de spitspositie en ziet Odgaard (rechts) en Van Bommel (links) naast zich staan. Dave Kwakman, die vorig seizoen met AZ Onder 19 de Youth League won, zit voor het eerst bij de selectie.

AZ is de torenhoge favoriet in het duel met de Andorrezen, maar stelde tijdens het heenduel vorige week erg teleur. De Alkmaarders wisten pas een kwartier voor tijd via Djordje Mihailovic van de nul af te komen. “Het was niet een wedstrijd waar ik van genoten heb” blikte Jansen woensdag terug op de persconferentie. “Ik vond het niet zo leuk om naar te kijken, ook. We waren niet onszelf die wedstrijd. Als je ons een klein beetje kent, dan is het best vreemd dat je zo’n wedstrijd te zien krijgt.”

Santa Coloma is de huidige nummer drie van Andorra en lijkt AZ dan ook geen problemen te mogen opleveren. Als de Alkmaarders er inderdaad in slagen de play-offs te bereiken, wacht in de volgende ronde een clash met het Noorse Brann Bergen of het Portugese FC Arouca. De Portugezen wonnen het heenduel met 2-1 en als zij die voorsprong vast weten te houden, staat er een heuse coëfficiëntenkraker op het programma.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Bazoer, Hatzidiakos, Møller Wolfe; Clasie, De Wit, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Van Bommel.

Opstelling Santa Coloma: Gomes; Markovych, Gómez, Rodríguez, Crespo; Mourelo, López, Toribio, Novoa, Garrido; Eloy.