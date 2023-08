AZ start met één debutant aan duel met Santa Coloma in voorronde UECL

Donderdag, 10 augustus 2023 om 17:54 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:13

AZ heeft de opstelling bekendgemaakt voor het heenduel met FC Santa Coloma in de voorronde van de Conference League. De ploeg van trainer Pascal Jansen start met één debutant aan het duel: linksback David Møller Wolfe. De Noor kwam afgelopen seizoen over van SK Brann, en moet de naar Bournemouth vertrokken Milos Kerkez doen vergeten. Santa Coloma en AZ trappen om 19:00 uur af in Andorra.

Onder de lat bij de ploeg uit Alkmaar staat Mathew Ryan. Vóór hem ziet hij een viermansverdediging, bestaande uit Yukinari Sugawara, Pantelis Hatzidiakos, Riechedly Bazoer en Møller Wolfe. Het middenveld wordt gevormd door Dani de Wit, Jordy Clasie en Sven Mijnans, terwijl de voorhoede bestaat uit Mayckel Lahdo, Vangelis Pavlidis en Jesper Karlsson.

Santa Coloma en AZ trappen dus om 19:00 uur af in Andorra la Vella, de hoofdstad van Andorra, in de derde ronde van de Conference League. Volgende week donderdag, om 20:45 uur, volgt vervolgens de return in Alkmaar. De winnaar van het tweeluik neemt het in de play-offs op tegen de winnaar van FC Arouca (Portugal) - SK Brann (Noorwegen). De club die dat tweeluik in de play-offs wint, plaatst zich voor de groepsfase van de Conference League.

Het duel tussen Santa Coloma en AZ wordt niet uitgezonden op de Nederlandse tv. De wedstrijd kan alleen worden gekeken via 'Pay Per View': daarbij betalen kijkers voor het zien van de losse wedstrijd. De uitzendrechten van de Europese voorronde zijn in handen van de club die thuis speelt, wat in dit geval dus Santa Coloma is. Zij hebben besloten om voor Pay Per View te kiezen. AZ heeft laten weten te balen van de beslissing, maar zo goed mogelijk op de clubkanalen verslag te doen van de wedstrijd.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Bazoer, Hatzidiakos, Møller Wolfe; Clasie, De Wit, Mijnans; Lahdo, Pavlidis, Karlsson.

Opstelling Santa Coloma: Gómes Moreira; Markovych, Gomez, Rodríguez, Crespo; Mourelo, Lopez, Toribio, Novoa, Garrido; Gila.