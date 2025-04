AZ-spits Mexx Meerdink reageert op bijzondere bijnaam die hij krijgt vanwege zijn accent

Mexx Meerdink vindt het niet erg dat mensen hem ‘Mo Meerdink’ noemen. Dat zegt de 21-jarige spits van AZ in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Door zijn verschijning en accent is Meerdink sinds zijn doorbraak een spraakmakende speler in de Eredivisie. Op social media drijven voetballiefhebbers regelmatig de spot met de goaltjesdief, die zijn contract bij AZ deze week verlengde tot medio 2030.

Meerdink merkt dat sommige mensen hem ‘arrogant’ vinden. “Misschien door hoe ik eruit zie of hoe ik praat. Ik weet het niet.”

“Ik ben geboren in Alkmaar en opgegroeid in de Achterhoek. Ik voel me ook Achterhoeker, maar de Randstad heeft me altijd getrokken. M’n moeder zei ook altijd dat ik daar beter thuishoor”, aldus Meerdink.

Meerdink geeft uitleg over zijn accent. “Ik praat niet Achterhoeks, misschien verwachten mensen dat van mij. Het maakt me niet uit als mensen me ‘Mo Meerdink’ noemen vanwege de manier waarop ik praat.”

“Al was het in het begin wel een beetje gek dat ineens zoveel mensen een mening over je hebben. Ik weet ook niet precies hoe het zo is gekomen dat ik zo praat”, besluit de openhartige Meerdink.

Meerdink is volgens Transfermarkt 4 miljoen euro waard. In 43 wedstrijden (989 speelminuten) namens AZ was de jongeling 8 keer trefzeker.