AZ presenteert vol trots een nieuwe hoofdsponsor: 'Hopelijk is het een startsein'

AFAS keert terug als hoofdsponsor bij AZ, zo maken de Alkmaarders bekend via de officiële kanalen. Het bedrijf zal vanaf na de zomer de komende vijf seizoenen, tot medio 2030, op het shirt prijken.

Merijn Zeeman, de algemeen directeur van AZ, is ontzettend blij met de deal. “Dat AZ erin is geslaagd om zo’n gerenommeerd bedrijf aan zich te binden, maakt ons heel erg trots. Het commerciële team en marketingteam van AZ verdient hiervoor een groot compliment.”

“AFAS heeft een rijke geschiedenis met AZ. Het bedrijf begon in 2010 als hoofdsponsor in een moeilijke periode waar AZ doorheen ging en bleef aan als trouwe partner. We hebben vele gesprekken gevoerd over de gedeelde waarden, visies en ambities. Dat hebben we samen kunnen brengen en we kijken enorm uit naar het vervolg van deze toekomstbestendige samenwerking”, aldus de ad.

“Dat zo’n groot en succesvol bedrijf als AFAS inziet dat AZ voor hen een goede partner is, geeft vertrouwen en is ook een signaal naar andere partijen. Hopelijk is het ook een startsein naar nog heel veel meer bedrijven die zich – bovenop de al fantastische sponsorpiramide – willen aansluiten bij de weg die we zijn ingeslagen.”

“We hopen dat deze vonk verder en verder gaat overslaan naar supporters, bedrijven en alle medewerkers van AZ. Deze ontwikkeling geeft ons allemaal heel veel energie. Bovendien draagt deze vernieuwde langdurige samenwerking met AFAS bij aan de ambitie en groei die we gezamenlijk de komende jaren vorm gaan geven.”

Ook Michael Koster, de commercieel directeur van AZ, is blij met de terugkeer van AFAS. “Het is een ontzettend krachtig en stabiel bedrijf en een loyale partner van AZ. We hebben in het verleden een sterk fundament gelegd met elkaar. De komende jaren gaan we samen opnieuw de schouders eronder zetten, om bij te dragen aan de duurzame toekomst van AZ. Met veel plezier en inspiratie kijken we uit naar de komende vijf jaar hoofdsponsorschap met AFAS.”

“We zijn eigenlijk nooit echt weggeweest”, zegt Arnold Mars, de financieel directeur van AFAS. “De afgelopen jaren hebben we een klein stapje teruggedaan, maar we bleven als trotse sponsor verbonden aan het stadion, het trainingscomplex en we hadden onze eigen box waar we elke week gasten in verblijdden.”

“Het laatste jaar ontstond het gevoel dat we weer het gesprek aan wilden gaan met elkaar, mede ingezet door de directie en het commerciële team van AZ.” Die gesprekken zijn succesvol gebleken. “Het hoofdsponsorschap is iets speciaals. Ook wij hebben jonge ondernemers en talenten die we aan ons willen binden, ik noem het weleens onze ‘jeugdopleiding’. Als je hoofdsponsor bent, kun je dat op een hele mooie manier gaan invullen met elkaar”, sluit Mars af.