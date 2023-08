AZ plaatst zich simpel voor play-offs Conference League en mag naar Noorwegen

Donderdag, 17 augustus 2023 om 22:33 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:53

AZ heeft zich donderdagavond geplaatst voor de play-offs van de Conference League. In eigen huis was de ploeg van trainer Pascal Jansen met 2-0 te sterk voor Santa Coloma, door doelpunten van Ruben van Bommel en Mayckel Lahdo. Vorige week in Andorra had de club uit Alkmaar al met 0-1 gewonnen. In de play-offs treft AZ volgende week het Noorse SK Brann, dat over twee duels met 4-3 te sterk was voor FC Arouca.

Ten opzichte van het duel van vorige week begon AZ met twee andere basisspelers. Jesper Karlsson (licht geblesseerd) en Mayckel Lahdo werden op de vleugels vervangen door respectievelijk Van Bommel en Jens Odgaard. Djordje Mihailovic, maker van het enige doelpunt in Andorra, moest het opnieuw doen met een plek op de bank.

Vorige week had AZ het uiterst moeilijk, maar in eigen huis werd al gauw duidelijk dat de Alkmaarders een betere dag hadden. De eerste kans van het duel was na twaalf minuten voor Van Bommel, die de bal op de uitkomende doelman Josep Gómes schoot. In de periode daarna deed AZ het wat rustiger aan, waardoor de volgende mogelijkheid zich pas vlak voor rust aandiende: Sven Mijnans schoot hard op de vuisten van Gómes. De eerste helft leek doelpuntloos te eindigen, totdat Van Bommel anders besliste: hij werd diepgestuurd en verschalkte Gómes met een prachtig wippertje. Derhalve ging AZ de rust in met een 1-0 voorsprong.

4011 - @AZAlkmaar's Ruben van Bommel scored his first European goal 4011 days after his father Mark van Bommel scored his last goal in European football (on 23 August 2012 for @PSV). Generations. pic.twitter.com/AMGRdFfw9k — OptaJohan (@OptaJohan) August 17, 2023

Ook na rust was de thuisploeg de bovenliggende partij. Het kreeg meerdere kansen op een verdubbeling van de score. Zo trof Vangelis Pavlidis met een volley opnieuw de goed keepende Gómes, gleed Dani de Wit de bal naast, trof diezelfde middenvelder even later ook Gómes en schoot invaller Ernest Poku de bal in het zijnet. In de 74ste en 76ste minuut kwam AZ nóg dichterbij: eerste raakte David Møller Wolfe van afstand de paal, even later schoot Lahdo de bal via de keeper snoeihard op de lat. De 2-0 kon niet uitblijven en die kwam er enkele minuten later dan ook. Poku verlengde de bal, de ingevallen Mihailovic ging alleen op Gómes af en omspeelde de goalie, waarna Lahdo de bal simpel kon binnentikken. Daarmee zette AZ een grote stap richting de groepsfase van de Conference League.