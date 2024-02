AZ Onder 19 uitgeschakeld in Youth League na late tegengoal en penaltyserie

AZ Onder 19 is er niet in geslaagd de kwartfinale van de Youth League te halen. De titelverdediger speelde geen al te overtuigende wedstrijd tegen FC Porto, maar kwam wel op een 1-0 voorsprong via een fraai stiftje van Yoël van den Ban. In blessuretijd maakten de Portugezen gelijk, waardoor er een strafschoppenserie aan te pas moest komen. Daarin bleken de missers van Rayan Atikallah en Jayden Addai fataal.

Porto was de gevaarlijkere ploeg in de openingsfase en creëerde al snel enkele goede mogelijkheden. Zo werd een prima steekpass van Anhá Candé op waarde geschat door Rodrigo Mora, die Enoch Mastoras afschudde en een vrije schietkans kreeg. Tot opluchting van AZ-goalie Tristan Kuijsten rolde de bal naast.

Kuijsten moest enkele ogenblikken later wel in actie komen en slaagde voor zijn test. Een scherpe voorzet vanaf rechts leek ingekopt te worden door Jorge Meireles, die zijn inzet echter uit te hoek zag worden geplukt door Kuijsten. De goalie had vervolgens ook een prima antwoord op de rebound van Meireles. AZ stelde daar in aanvallend opzicht weinig tegenover. Ro-Zangelo Daal was nog het meest dreigend met een prima dribbel over links.

Ook in de fase daarna wist AZ aanvallend gezien geen vuist te maken. Verder dan een ongevaarlijk afstandsschot van Addai kwam het niet. Het maakte dat de openingstreffer van de Alkmaarders redelijk uit de lucht kwam vallen. Via Mastoras en Addai bracht Julian Oerip de bal met een heerlijk chipje bij Van den Ban, die Porto-goalie Diogo Fernandes kansloos liet met een fraai stiftje: 1-0.

Na rust gebeurde er vrij weinig voor beide doelen. Het spel speelde zich met name op het middenveld af, waardoor kansen schaars bleven. Gezien de voorsprong voor AZ was het Porto dat moest komen en twintig minuten voor tijd kwam de gelijkmaker er bijna, ware het niet dat Candé de bal net te hoog kreeg om voldoende kracht en richting achter zijn kopbal te kunnen zetten.

Porto wist lange tijd niet door te drukken, waardoor AZ zijn plek in de kwartfinale zo goed als binnen leek te hebben. In minuut 93 ging het echter helemaal mis. Een scherpe hoekschop van Gil Pinto Martins kon niet onschadelijk gemaakt worden en daar profiteerde Antonio Ribeiro van dichtbij optimaal van: 1-1. AZ kreeg nog dieper in blessuretijd de ultieme kans om een strafschoppenserie te voorkomen, maar Kees Smit schoot van dichtbij tegen Fernandes aan.

Zodoende moest een strafschoppenserie bepalen welke ploeg zich bij de laatste acht mocht melden. Daarin wist Kuijsten de eerste strafschop te keren, van Candé. AZ'er Atikallah miste vervolgens ook. De vijfde Alkmaarse strafschop werd gemist door Addai, waarna Kuijsten net niet genoeg kracht kon zetten achter de laatste Portugese penalty.

Helaas, helaas.. ?? FC Porto neemt de strafschoppen net wat beter dan AZ en het Youth League-avontuur komt ten einde ?#ZiggoSport #UYL #AZPOR pic.twitter.com/TmzIjGh1XE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 27, 2024

