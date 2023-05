AZ ondanks ontbreken vier sleutelspelers vol vertrouwen: ‘Altijd een kans’

Woensdag, 10 mei 2023 om 08:20 • Wessel Antes • Laatste update: 09:10

Jordy Clasie kijkt uit naar de ontmoeting tussen West Ham United en AZ donderdagavond, zo blijkt uit zijn interview met het Algemeen Dagblad. De routinier zal in de halve finale van de Conference League aantreden als aanvoerder, daar Bruno Martins Indi nog altijd kampt met een bovenbeenblessure. AZ moet het in Londen ook doen zonder sleutelspelers Milos Kerkez (schorsing), Jesper Karlsson (bovenbeenblessure) en Dani de Wit (beenblessure). Toch houdt Clasie de moed erin. “Als je goed bent als team maak je altijd een kans.”

Bij West Ham zal het vertrouwen groot zijn, daar het elftal van manager David Moyes afgelopen zondag met 1-0 wist te winnen van Manchester United. De realistische Clasie weet dat het een lastige opgave gaat worden voor AZ. “Als je alleen al naar de transferwaarde van de selectie van West Ham United kijkt, dan is dat een enorm verschil met ons. Ik geloof dat er voor die international Declan Rice straks meer betaald kan gaan worden dan onze hele selectie waard is. En dan staan ze ook nog in de middenmoot. Ze kunnen in principe kopen wie ze willen kopen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toch zegt de transferwaarde van een selectie niet alles volgens Clasie. “Daardoor winnen ze niet automatisch. Van Lazio had ook niemand verwacht dat we zouden winnen. We versloegen ze twee keer. Als je goed bent als team maak je altijd een kans.” Clasie vindt dat AZ nu al trots kan zijn op de Europese prestaties dit seizoen, maar wil in de competitie nog over Ajax heen. “Als een Nederlandse club de halve finale haalt van een Europees toernooi dan is dat sowieso een heel goede prestatie. Ik heb bij Feyenoord gespeeld, daar moet je eerste of tweede worden. Ajax en PSV moeten elk jaar kampioen worden. Die druk wordt bij de spelers neergelegd. Worden we bij AZ dit seizoen nog derde, dan zal iedereen zeggen dat we een fantastisch seizoen hebben gedraaid. Nu zit er met de Conference League nog meer in.”

Clasie is van mening dat AZ er definitief toe doet in Nederland. “Ik denk dat er echt een top vier is in Nederland. Met ons erbij dus. Maar hier kunnen ook nog stappen worden gezet. Door nog betere spelers te halen, waardoor de kwaliteit van de selectie nog verder omhoog gaat. Want daar draait het uiteindelijk om.” Donderdagavond speelt AZ om 21.00 uur tegen West Ham in het London Stadium. De thuisploeg moet het tijdens de heenwedstrijd doen zonder Vladimir Coufal (dijblessure), Gianluca Scamacca (knieblessure) en Kurt Zouma (enkelblessure). De return in Alkmaar staat op 18 mei om hetzelfde tijdstip op de planning.