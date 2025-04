AZ mist twee smaakmakers tijdens finaleweekend van de Youth League

Kees Smit en Jayden Addai zijn niet inzetbaar voor AZ Onder 19 in de halve finale van de Youth League tegen FC Barcelona. Het duo heeft teveel Europese duels gespeeld in het eerste elftal van de Alkmaarders.

Smit (19) en Addai (19) zijn vaste gezichten bij de hoofdmacht van AZ. Gezien hun leeftijd mag het tweetal normaal gesproken echter ook nog meedoen in de Youth League. De twee toptalenten waren er in 2023 bij toen AZ in de finale Hajduk Split versloeg: 5-0.

Volgens de regels van de UEFA mag een speler niet meer dan twee wedstrijden spelen in een Europese competitie in het eerste elftal van zijn club. Smit kwam dit seizoen tot 7 wedstrijden in de Europa League, terwijl Addai driemaal in actie kwam.

Addai kwam dit seizoen een keer in actie in de Youth League. De rechtsbuiten speelde mee in de derde ronde tegen Manchester United. Smit maakte nog geen onderdeel uit van deze campagne.

AZ Onder-19 strijdt vrijdag in de halve finale tegen Barcelona. Bij winst plaatst de ploeg zich voor de finale op maandag 28 april, waarin Salzburg of Trabzonspor de tegenstander wordt. Alle wedstrijden van de finaleronde worden gespeeld in het Colovray Sports Centre in Nyon.