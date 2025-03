AZ mag blijven dromen van kwartfinale Europa League na knappe en verdiende thuiszege op Tottenham Hotspur

AZ is het tweeluik met Tottenham Hotspur in de achtste finale van de Europa League uitstekend begonnen. De ploeg van trainer Maarten Martens was de bovenliggende partij in Alkmaar, en won door een eigen doelpunt van Lucas Bergvall met 1-0. De return vindt volgende week donderdag om 21:00 uur plaats in Londen.

AZ eindigde in de competitiefase van de Europa League op plek negentien, en was daardoor veroordeeld tot de tussenronde. Daarin won de ploeg van trainer Maarten Martens over twee duels van Galatasaray, met 6-3. Tottenham Hotspur werd vierde en ontliep daardoor de tussenronde.

Jordy Clasie, die afgelopen weekend tegen sc Heerenveen (3-1 nederlaag) nog op de bank begon, stond donderdagavond weer in de basis bij AZ. Bij Tottenham Hotspur, dat startte met onder meer Son Heung-min, James Maddison en Brennan Johnson, keerde Micky van de Ven na maanden blessureleed terug op de bank.

Van begin af aan was het balbezit voor de bezoekers, maar kreeg AZ de beste kansen. Zo kon Troy Parrott een lage voorzet van David Møller Wolfe net niet promoveren tot assist en schoot Ernest Poku voorlangs na een prima actie.

Tegenvaller voor de Alkmaarders was het geblesseerd uitvallen van Mayckel Lahdo in de negende minuut, als gevolg van een harde overtreding van landgenoot Lucas Bergvall. Denso Kasius verving de Zweed.

In de achttiende minuut was het raak voor AZ. Parrott legde de bal na een corner terug, en in een poging de bal weg te schieten, raakte Bergvall hem helemaal verkeerd. Over doelman Guglielmo Vicario heen viel de bal in het net: 1-0.

Daarna bleef AZ doorgaan. Parrott zag een schot worden geblokt, Poku schoot naast, Parrott miste na een goede actie van Kasius oog in oog met Vicario en ook een scrimmage voor de goal van de bezoekers leverde geen treffer op.

Tottenham Hotspur kon ondertussen maar niet in de wedstrijd komen. Het kreeg wat kleine kansjes via Son (schot geblokt door Wouter Goes) en Johnson (over), maar vooral illustratief was een vrije trap-variant op een gevaarlijke plek die helemaal misging.

Aan het begin van de tweede helft lieten the Spurs zich eindelijk even zien. Zo schoot Bergvall de bal naast, en ging een poging van Son over. Maar naarmate de tweede helft vorderde, lukte de AZ-defensie steeds beter om de Engelse aanval weer in bedwang te houden.

Zelf werd AZ nog gevaarlijk via opnieuw Poku, die Vicario redding zag brengen. Even later schoot Alexandre Penetra via een verdediger naast. Tottenham Hotspur kon aan de andere kant niet meer voor gevaar zorgen, en daardoor reist Alkmaar volgende week met een voorsprong af naar de Engelse hoofdstad.