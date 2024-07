AZ vindt in Troy Parrott opvolger voor Vangelis Pavlidis: Ier wordt duurste inkomende transfer in clubgeschiedenis

AZ heeft de komst van Troy Parrott wereldkundig gemaakt. De Ierse spits komt volgens Voetbal International voor zo'n acht miljoen euro over van Tottenham Hotspur en moet in Alkmaar de naar Benfica vertrokken Vangelis Pavlidis doen vergeten.

De transfer was deze week al ongeveer in kannen en kruiken, maar is nu dus definitief. Parrott gaat voor vijf seizoenen tekenen in het AFAS Stadion. Volgens VI is het nog wel onduidelijk of de transfersom inclusief of exclusief bonussen is.

Een transfersom van acht miljoen euro betekent een record voor de club: Parrott, die met rugnummer 9 gaat spelen, wordt de duurste inkomende transfer ooit voor AZ.

Parrott lost daarmee Mounir El Hamdaoui af. De spits kwam in 2007/08 voor zeven miljoen euro over van Willem II. In datzelfde seizoen tastten de Alkmaarders overigens ook flink in de buidel voor Graziano Pellè (6 miljoen, van Lecce) en Ari (5 miljoen, van Kalmar).

“Voordat ik hier tekende heb ik veel goede verhalen over AZ gehoord en heb ik onder andere Kenzo Goudmijn gesproken, waarmee ik bevriend ben geraakt toen ik met hem samenspeelde”, vertelt Parrott op de clubsite.

“Ik denk dat AZ voor mij de perfecte club is om de volgende stappen in mijn ontwikkeling te zetten. De nuttige ervaring van vorig jaar neem ik mee. Het helpt voor mij dat ik vorig seizoen al in Nederland speelde en dus gewend ben aan de competitie en het leven hier. Kortom, ik ben heel erg blij om hier te zijn en kan niet wachten om de supporters in het stadion te ontmoeten.”

Op de eerste dag van juli werd bekend dat Pavlidis officieel naar Benfica vertrok. De gedeeld topscorer van de Eredivisie 2023/24 leverde de Alkmaarders naar verluidt achttien miljoen euro op. Die miljoenen worden dus al snel geherinvesteerd.

Parrott was vorig seizoen de absolute smaakmaker bij degradant Excelsior. In het reguliere competitieseizoen was de 23-voudig Iers international tien keer trefzeker. Viermaal fungeerde hij als aangever.

Ook in de play-offs om promotie en degradatie was de centrumspits van grote waarde. In vier wedstrijden scoorde de 1 meter 85 lange aanvalsleider maar liefst zeven keer, één keer gaf hij de beslissende pass.

