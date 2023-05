AZ lijkt na wervelende eerste helft klaar voor West Ham; Karlsson maakt rentree

Zondag, 14 mei 2023 om 21:51 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:54

AZ heeft zondagavond op uiterst overtuigende manier weten af te ronden met FC Emmen. De ploeg van trainer Pascal Jansen speelde een fantastische eerste helft, maakte binnen een kwartier vier treffers en won uiteindelijk met 5-1. Sam Beukema maakte er in dat kwartier twee, terwijl ook Sven Mijnans en Myron van Brederode doel troffen. Jordy Clasie maakte op slag van rust de vijfde, waarna Richairo Zivkovic na rust de eindstand bepaalde. Na rust maakten Dani de Wit en Jesper Karlsson hun rentree na blessureleed. AZ neemt de derde plaats voorlopig over van Ajax, dat dinsdag het restant van het duel met FC Groningen uitspeelt. Emmen is met name met Excelsior verwikkeld in de strijd om de veilige vijftiende plek.

AZ was vanaf het begin de baas en hoewel de bezoekers in de openingsfase nog stand hielden, was het in de dertiende minuut alsnog raak. Clasie bereikte Mijnans met een uitstekende pass en laatstgenoemde schoot via de voet van Mickey van der Hart raak: 1-0. De supporters waren nog aan het juichen toen AZ zijn volgende treffer maakte. Vangelis Pavlidis bleef rustig en legde perfect klaar voor Van Brederode, die via de binnenkant paal doel raak schoot: 2-0. Jens Odgaard was de volgende die op het scorebord had moeten komen, maar dit keer wist Van der Hart wel redding te brengen.

Toch viel de derde treffer al snel. Reijnders krulde een vrije trap op het hoofd van Beukema, die de bal leek te schampen en in het doel zag verdwijnen: 3-0. De centrale verdediger ging minuten later weer mee naar voren en kopte dit keer een hoekschop van Van Brederode bij de tweede paal binnen: 4-0. Van der Hart maakte geen al te zekere indruk, maar wist daarna nog wel redding te brengen op een nieuwe grote kans voor Odgaard. 4-0 leek de ruststand te worden, totdat Clasie in blessuretijd ruimte kreeg om uit te halen. De middenvelder schoot in fraai van een meter of twintig raak: 5-0.

Na rust beet Emmen eindelijk wat van zich af dat leidde tot de eretreffer voor de ploeg van Dick Lukkien. Lucas Bernadou gaf met buitenkant voet fraai mee aan de ongedekte Zivkovic, die knap afrondde in de korte hoek: 5-1. Emmen kwam ogenblikken later zelfs dicht bij de 5-2, maar Mark Diemers schoot centimeters naast. AZ spande zich minder in in de tweede helft, maar de supporters konden een half uur voor tijd wel juichen bij de (r)entree van De Wit en Karlsson. Laatstgenoemde liet zich direct gelden met een karakteristiek gekruld schot, dat naast ging. Emmen presenteerde zich in de tweede helft veel beter. Zo kreeg Ole Romeny een goede schietkans, maar hij stuitte uit een listige hoek op Mathew Ryan. Karlsson luisterde zijn rentree nog bijna op met een treffer, maar na een fraaie solo trof hij de paal.