AZ kondigt trots eerste winteraanwinst aan: ‘Het is een hele energieke speler’

AZ heeft zich per direct versterkt met Gonçalo Esteves, zo maken de Alkmaarders bekend via de eigen clubkanalen. De negentienjarige rechtsback komt gedurende de tweede seizoenshelft op huurbasis over van Sporting Portugal en sluit gelijk aan bij het trainingskamp in Spanje. AZ laat weten dat er tevens een optie tot koop bedongen is.

AZ kan Esteves de komende maand goed gebruiken, aangezien sterkhouder Yukinari Sugawara met Japan deelneemt aan de Azië Cup. De jonge Portugees gaat in de komende maand concurreren met Denso Kasius.

“Dit is een mooie stap voor mij", vertelt Esteves over zijn transfer. “Ik was op zoek naar iets nieuws en AZ was erg overtuigend. Direct vanaf het begin gaf het een goed gevoel. De jeugd krijgt hier de kans en dat sprak mij natuurlijk ook aan. Mijn eerste indruk van het team is dat het een hele hechte groep is en ik heb er veel zin in om te beginnen.”

Directeur Voetbalzaken Max Huiberts is blij met de huurdeal. “Wij vonden dat we gezien de afwezigheid van Yuki nu achter Denso iemand moesten hebben als back-up, maar ook met het oog op de toekomst. We kunnen Gonçalo nu een halfjaar huren, zien en meemaken.”

“Ook kan hij wedstrijden in Jong AZ spelen om te kijken of hij voor ons in de toekomst ook een versterking gaat zijn”, vervolgt Huiberts op de clubsite. "Hij is een hele energieke speler die veel opkomt langs de zijlijn en aanvallend is ingesteld, maar zeker ook verdedigend zijn mannetje staat. We hebben goede verwachtingen van hem.”

Vorig seizoen speelde Esteves met Sporting Onder 19 in de halve finale van de Youth League tegen zijn leeftijdsgenoten van AZ. Na een 2-2 gelijkspel in de reguliere speeltijd waren de Alkmaarders met 5-6 te sterk tijdens de strafschoppenserie. Het Youth League-efltal van AZ wist uiteindelijk ook beslag te leggen op de eindzege in het prestigieuze jeugdtoernooi.

Bij AZ staat Esteves een warm welkom te wachten, daar de nummer vier van de Eredivisie met Alexandre Penetra en Tiago Dantas al twee Portugezen in de selectie heeft. Ook aanvoerder Bruno Martins Indi is geboren in Portugal. Hoewel hij in Rotterdam opgroeide spreekt de linkspoot vloeiend Portugees.

Esteves, die een groot deel van zijn jeugdopleiding genoot bij FC Porto, verlaat Sporting na tien officiële duels in het eerste elftal. Eén daarvan speelde de rechtsback op Nederlandse bodem. Esteves was basisspeler toen Sporting in 2021 op bezoek kwam in de Johan Cruijff ArenA. Ajax wist de Portugezen destijds met 4-2 over de knie te leggen in de groepsfase van de Champions League.

