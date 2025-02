AZ knikkert Benfica uit de Youth League na strafschoppenserie

AZ Onder 19 heeft zich ternauwernood weten te plaatsen voor de laatste 16 in de UEFA Youth League. De talenten uit Alkmaar incasseerden een hele late gelijkmaker, maar wisten na strafschoppen toch af te rekenen met de leeftijdsgenoten van Benfica: 2-2 (4-3 na strafschoppen).

Al vroeg in de wedstrijd kwamen de bezoekers op een 0-1 voorsprong. De bal viel in de kluts ineens voor de voeten van João Rego, die van dichtbij raak schoot. Met die tussenstand zochten beide teams ook de kleedkamers op.

De mensen die vlak na de pauze nog binnen op hun koffie of thee stonden te wachten, zullen de gelijkmaker gemist hebben. Na slechts veertig seconden in het tweede bedrijf schoot Wassim Bouziane de bal van buiten de zestien in de korte hoek: 1-1.

Niet lang daarna wisten de Alkmaarders zelfs op voorsprong te komen. Bouziane gaf de bal diep op Anthony Kevin Smits, die de keeper omspeelde en vanuit een nagenoeg onmogelijke hoek de bal er alsnog in wist te werken: 2-1.

Vlak voor tijd leek het toch nog mis te gaan door de gelijkmaker van Gustavo Varela, maar AZ trok in de strafschoppenserie aan het langste eind. Doelman Kiyani Zeggen pakte twee strafschoppen, waarna Kiani Inge de beslissende binnenschoot.

AZ plaatste zich via het Domestic Champions Path voor de tussenronde van de Youth League. AZ heeft zich via die route weten te plaatsen, door achtereenvolgens Strømsgodset IF en Manchester United uit te schakelen.

In de volgende ronde wacht een club die tussen plaats 8 en 16 is geëindigd in het League Phase Path. Dat is de route waarin alleen maar Onder 19’s van clubs meedoen waarvan het eerste elftal ook actief was in de Champions League.