AZ kaapt talenten voor de neus van Ajax weg: ‘70 procent komt uit Amsterdam’

Donderdag, 27 april 2023 om 08:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:57

De talenten van AZ schreven deze week geschiedenis door voor het eerst de Youth League naar Nederland te brengen. Na winstpartijen tegen onder meer Barcelona, Real Madrid en Sporting Portugal zijn de ogen nationaal en internationaal gericht op de nieuwste lichting pareltjes. Technisch directeur Max Huiberts en hoofd jeugdopleiding Paul Brandenburg proberen in gesprek met de NOS het succes te verklaren.

De verhuizing naar het splinternieuwe trainingscomplex in Wijdewormer heeft er volgens Huiberts aan bijgedragen dat het voor de spelers een stuk aangenamer is geworden. "In het verleden moesten de spelers een half uur, drie kwartier in een busje zitten", aldus de technische man. "Dat is nu flink minder geworden, jongens wonen in de omgeving van ons trainingscomplex. Daardoor heb je extra tijd om meer te trainen en aandacht te geven aan je spelers. Dat is een voordeel."

"Zeventig procent van onze spelers komt uit de omgeving van Amsterdam", gaat Huiberts verder. Brandenburg noemt nog een voordeel van de verhuizing. "Spelers maakten vroeger ook nog weleens de keuze voor een andere club, omdat AZ toch een behoorlijk endje weg was. We zijn dichter bij onze kinderen gaan wonen en dat gaf een boost." Het nieuwe trainingscomplex ligt op zo'n twintig minuten van Amsterdam. In het verleden was dat ruim veertig kilometer.

Volgens Huiberts liggen er geen grote geheimen ten grondslag aan het succes. "Zorg dat je veel talentvolle mensen bij elkaar brengt, met een goed programma en goede faciliteiten. Dat doen we al jaren goed, denk ik. En vasthouden aan je visie, ongeacht periodes van tegenslag of juist succes. Of ze bij Ajax jaloers zijn op AZ? Ik vind het lastig om daar iets over te zeggen, omdat ik niet op de hoogte ben van het programma dat ze daar draaien. Ik weet wel dat daar ook goede spelers spelen en goede mensen rondlopen."