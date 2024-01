AZ is dicht bij komst van basiskracht achtvoudig landskampioen

AZ staat op het punt om Kristijan Belic over te nemen van Partizan Belgrado. Dat meldt Fabrizio Romano zaterdagmiddag op X. Als alles volgens plan verloopt, zal de medische keuring van de 22-jarige Servische middenvelder ergens aan het begin van volgende week plaatsvinden volgens de transfermarktexpert.

"AZ staat op het punt om Kristijan Belic van Partizan over te nemen", aldus Romano op X. "Het gaat om een permanente overstap. De partijen zitten in de afrondende fase van de onderhandelingen."

"De transfersom ligt onder de vier miljoen euro", vervolgt de Italiaan. "De medische keuring vindt begin volgende week plaats, als alles volgens plan verloopt."

?????? AZ Alkmaar are set to sign Kristijan Belic from Partizan, permanent deal at final stages with the Dutch club. Fee will be under €4m. Medical early next week if all goes to plan. pic.twitter.com/xPzT4bQXZU