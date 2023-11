AZ incasseert dreun in blessuretijd en ziet Feyenoord in punten gelijk komen

Zaterdag, 4 november 2023 om 20:45 • Rian Rosendaal

AZ heeft zaterdag in extremis punten gemorst op bezoek bij Excelsior. De Alkmaarders leken op weg naar een 0-1 zege en behoud van de tweed plaats, maar in blessuretijd ging het alsnog mis: 1-1. Cisse Sandra redde een punt voor Excelsior en AZ beleeft een tegenvallende generale voor het Conference League-duel met Aston Villa van donderdagavond.

Lazaros Lamprou was in de beginfase iets te fel en ontving een gele kaart na een forse overtreding op David Møller Wolfe. Ploeggenoot Couhaib Driouech, regelmatig bewierookt door analisten, stichtte hier en daar gevaar voor Excelsior, dat vocht voor de tweede thuiszege van het seizoen.

De van Tottenham Hotspur gehuurde Troy Parrott liet zich ook niet onbetuigd, al was dat niet voldoende om de Rotterdammers aan de leiding te brengen. Het was dus 0-0 bij rust en het was de tiende keer op rij dat Excelsior in de eerste helft geen doelpunt incasseerde.

AZ had ook na rust moeite met het taaie Excelsior en Jansen greep halverwege de tweede helft dan ook in. Tiago Dantas, Mayckel Lahdo en Alexandre Penetra namen de plaats in van Dani de Wit, Jens Odgaard en Bruno Martins Indi.

Twintig minuten voor het einde was daar dan eindelijk de doorbraak voor AZ. De ingevallen Lahdo schoot raak uit een hoekschop van Sven Mijnans. Na een check bij de VAR bleek dat de bal helemaal over de doellijn was geweest, waardoor AZ kon juichen en Excelsior teleurgesteld achterbleef.

Diezelfde Lahdo moest in de slotfase weer naar de kant vanwege een blessure. Jansen besloot om Ibrahim Sadiq de wedstrijd af te laten maken. Ruben van Bommel verving de moegestreden Myron van Brederode. Ondertussen werd aangegeven dat er acht minuten aan blessuretijd zou worden gespeeld, wat AZ uiteindelijk fataal zou worden.

Excelsior gaf niet op en werd daarvoor beloond in de eerste minuut van de toegevoegde tijd. Het was Sandra die doelman Mat Ryan van dichtbij verschalkte en het Van Donge & De Roo Stadion ontplofte. AZ gaf de voorsprong dus alsnog weg en ziet Feyenoord in punten (26) gelijk komen. De Alkmaarders moeten het thuisduel met NEC van vorige week, dat werd stilgelegd door het in elkaar zakken van Bas Dost, nog wel uitspelen. De Nijmegenaren stonden op dat moment met 1-2 voor en keren op 6 december terug in het AFAS Stadion.